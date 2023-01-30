﻿Hülya Avşar 'Yıldız Avcısı' olmaya hazırlanıyor. Yepyeni Bir yarışmayla ekrana dönüyor

Hülya Avşar uzun süre sonra ekrana dönüyor. Avşar “Yıldız De Bana” yarışmasında jüri koltuğunda oturacak.
3/26
Yaşar ve Efe İrvül’ün patronu olduğu Pastel Film imzalı yarışma Kanal D’de seyirciyle buluşacak.
4/26
tv100'ün haberine göre; bugüne kadar Hande Yener ve İrem Derici başta olmak üzere birçok star ismin kariyerinde etkisi olan ve tam bir yıldız avcısı olan Avşar, bu kez sektöre genç oyuncular kazandıracak.
5/26
“Yıldız De Bana” yarışmasında oyuncu koçluğunu Hamdi Alkan yapacak. Alkan yarışmacıların oynayacakları metinlerle ilgilenecek ve onları jüri üyelerine karşı savunacak.
6/26
Kerem Alışık da “Yıldız De Bana” yarışmasının diğer bomba ismi oldu.
7/26
Ünlü aktör her hafta canlı olarak yayınlanacak olan yarışmada sektöre genç isimlerin katılmasına ön ayak olacak.
8/26
Yarışmanın 3. jüri üyesi ise güçlü oyunculuğuyla tanınan genç kuşağın önde gelen isimlerinden Büşra Pekin.
9/26
Mart ayında yayınlaması planlanan “Yıldız De Bana”nın elemeleri yakında 7 ilde yapılacak.
10/26
Hülya Avşar ise birbirinden cesur pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamaya devam ediyor.