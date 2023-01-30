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Hülya Avşar 'Yıldız Avcısı' olmaya hazırlanıyor. Yepyeni Bir yarışmayla ekrana dönüyor

Birçok ünlü ismin keşfedilmesine ön ayak olan Hülya Avşar "Yıldız De Bana" yarışmasıyla sektöre yeni oyuncular kazandıracak.

Galeri Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 09:19
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Hülya Avşar 'Yıldız Avcısı' olmaya hazırlanıyor. Yepyeni Bir yarışmayla ekrana dönüyor

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Hülya Avşar 'Yıldız Avcısı' olmaya hazırlanıyor. Yepyeni Bir yarışmayla ekrana dönüyor

Hülya Avşar uzun süre sonra ekrana dönüyor. Avşar “Yıldız De Bana” yarışmasında jüri koltuğunda oturacak.

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Hülya Avşar 'Yıldız Avcısı' olmaya hazırlanıyor. Yepyeni Bir yarışmayla ekrana dönüyor

Yaşar ve Efe İrvül’ün patronu olduğu Pastel Film imzalı yarışma Kanal D’de seyirciyle buluşacak.

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Hülya Avşar 'Yıldız Avcısı' olmaya hazırlanıyor. Yepyeni Bir yarışmayla ekrana dönüyor

tv100'ün haberine göre; bugüne kadar Hande Yener ve İrem Derici başta olmak üzere birçok star ismin kariyerinde etkisi olan ve tam bir yıldız avcısı olan Avşar, bu kez sektöre genç oyuncular kazandıracak.

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Hülya Avşar 'Yıldız Avcısı' olmaya hazırlanıyor. Yepyeni Bir yarışmayla ekrana dönüyor

“Yıldız De Bana” yarışmasında oyuncu koçluğunu Hamdi Alkan yapacak. Alkan yarışmacıların oynayacakları metinlerle ilgilenecek ve onları jüri üyelerine karşı savunacak.

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Hülya Avşar 'Yıldız Avcısı' olmaya hazırlanıyor. Yepyeni Bir yarışmayla ekrana dönüyor

Kerem Alışık da “Yıldız De Bana” yarışmasının diğer bomba ismi oldu.

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Hülya Avşar 'Yıldız Avcısı' olmaya hazırlanıyor. Yepyeni Bir yarışmayla ekrana dönüyor

Ünlü aktör her hafta canlı olarak yayınlanacak olan yarışmada sektöre genç isimlerin katılmasına ön ayak olacak.

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Hülya Avşar 'Yıldız Avcısı' olmaya hazırlanıyor. Yepyeni Bir yarışmayla ekrana dönüyor

Yarışmanın 3. jüri üyesi ise güçlü oyunculuğuyla tanınan genç kuşağın önde gelen isimlerinden Büşra Pekin.

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Hülya Avşar 'Yıldız Avcısı' olmaya hazırlanıyor. Yepyeni Bir yarışmayla ekrana dönüyor

Mart ayında yayınlaması planlanan “Yıldız De Bana”nın elemeleri yakında 7 ilde yapılacak.

10/26
Hülya Avşar 'Yıldız Avcısı' olmaya hazırlanıyor. Yepyeni Bir yarışmayla ekrana dönüyor

Hülya Avşar ise birbirinden cesur pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamaya devam ediyor.

11/26
Hülya Avşar 'Yıldız Avcısı' olmaya hazırlanıyor. Yepyeni Bir yarışmayla ekrana dönüyor

İşte o pozlar...

12/26
Hülya Avşar 'Yıldız Avcısı' olmaya hazırlanıyor. Yepyeni Bir yarışmayla ekrana dönüyor

13/26
Hülya Avşar 'Yıldız Avcısı' olmaya hazırlanıyor. Yepyeni Bir yarışmayla ekrana dönüyor

14/26
Hülya Avşar 'Yıldız Avcısı' olmaya hazırlanıyor. Yepyeni Bir yarışmayla ekrana dönüyor

15/26
Hülya Avşar 'Yıldız Avcısı' olmaya hazırlanıyor. Yepyeni Bir yarışmayla ekrana dönüyor

16/26
Hülya Avşar 'Yıldız Avcısı' olmaya hazırlanıyor. Yepyeni Bir yarışmayla ekrana dönüyor

17/26
Hülya Avşar 'Yıldız Avcısı' olmaya hazırlanıyor. Yepyeni Bir yarışmayla ekrana dönüyor

18/26
Hülya Avşar 'Yıldız Avcısı' olmaya hazırlanıyor. Yepyeni Bir yarışmayla ekrana dönüyor

19/26
Hülya Avşar 'Yıldız Avcısı' olmaya hazırlanıyor. Yepyeni Bir yarışmayla ekrana dönüyor

20/26
Hülya Avşar 'Yıldız Avcısı' olmaya hazırlanıyor. Yepyeni Bir yarışmayla ekrana dönüyor

21/26
Hülya Avşar 'Yıldız Avcısı' olmaya hazırlanıyor. Yepyeni Bir yarışmayla ekrana dönüyor

22/26
Hülya Avşar 'Yıldız Avcısı' olmaya hazırlanıyor. Yepyeni Bir yarışmayla ekrana dönüyor

23/26
Hülya Avşar 'Yıldız Avcısı' olmaya hazırlanıyor. Yepyeni Bir yarışmayla ekrana dönüyor

24/26
Hülya Avşar 'Yıldız Avcısı' olmaya hazırlanıyor. Yepyeni Bir yarışmayla ekrana dönüyor

25/26
Hülya Avşar 'Yıldız Avcısı' olmaya hazırlanıyor. Yepyeni Bir yarışmayla ekrana dönüyor

26/26
Hülya Avşar 'Yıldız Avcısı' olmaya hazırlanıyor. Yepyeni Bir yarışmayla ekrana dönüyor

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