Ünlü oyuncu İlker İnanoğlu'ndan yürekleri dağlayan paylaşım

Ünlü oyuncu İlker İnanoğlu, 2024 yılında iş insanı, yönetmen ve yapımcı babası Türker İnanoğlu'nu kaybetmişti. Annesi Filiz Akını da kaybetmenin acısını yaşayan İlker İnanoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri sızlattı.

HEM BABASI HEM DE ANNESİNİ KAYBETTİ

Babasının kaybıyla yıkılan ünlü oyuncu İlker İnanoğlu, geçtiğimiz 21 Mart’ta annesi Filiz Akın’ı da kaybederek büyük bir acı yaşadı.

Hem annesini hem de babasını kaybeden İnanoğlu, Türker İnanoğlu’nun ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu.

"AYNI YIL İÇİNDE…”

Ünlü oyuncu, "Bir yıl olmuş bile babamı toprağa vereli. Aynı yıl içinde hem annemi hem de babamı kaybettim. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

"ÖKSÜZLÜK BUYMUŞ MEĞERSE"

İlker İnanoğlu, kısa bir süre önce annesi Filiz Akın’la birlikte bir fotoğraf paylaşarak, "Kalbimin yarısı gitti. Öksüzlük buymuş meğerse. Bu acı geçiyor mu acaba?" sözleriyle duygularını dile getirmişti.