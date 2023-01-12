Jack Nicholson'un yakın arkadaşlarından Marlon Brando hatırlatması

Yıldızın münzevi bir hayat yaşamayı tercih etmesi konusunda endişelerini dile getiren yakın arkadaşları, onun Marlon Brando gibi yalnız ölmesinden korkuyor.

RadarOnline'a konuşan yakın çevresi, beş kadından altı çocuğu olan ancak sadece bir kez evlenen aktörün, merhum arkadaşı efsanevi Marlon Brando gibi yalnız ölmesinden korktuğunu söyledi.

Gerçeklerle yüzleşmek istemediğini söyleyen ve kendisini Mullholland Drive malikanesine kapatan Jack Nicholson, son olarak Ekim 2021'de 30 yaşındaki oğluyla Lakers maçında görüldü.

"SOSYALLEŞME GÜNLERİ GERİDE KALDI"

Nicholson'a yakın olan isimlerden biri, yıldızın aktris Rebecca Broussard'la evliliğinden olan 30 yaşındaki oğluna atıfta bulunarak, "Jack bazı akrabalarıyla - özellikle de gurur duyduğu koruyucusu Ray ile - iletişim halinde, ancak sosyalleşme günleri çoktan geride kaldı" dedi.

Magazin kulislerinde ünlü oyuncunun sağlığının bozulduğuna dair söylentiler dolaşıyor. Yıldız ismin sağlık durumuyla ilgili konuşan kaynaklar, onun demans olabileceğine inandıklarını ve oğlu Ray ve ablası Lorraine'in 'ona baktığını' söylemesiyle, oyuncunun sağlığının kötüye gittiği iddiasıyla ilgili söylentilerin döndüğünü söyledi. (Dailymail)