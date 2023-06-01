Ünlü oyuncu John Beasley hayatını kaybetti

Everwood ve The Soul Man isimli dizilerle şöhreti artan ünlü oyuncu John Beasley, 79 yaşında hayata veda etti.

Ünlü oyuncu John Beasley hayatını kaybetti

Editör: Özlem KIRAL

Everwood ve The Soul Man isimli dizilerle şöhreti artan ünlü oyuncu John Beasley, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Başarılı oyuncu John Beasley, 79 yaşında hayatını kaybederken, Beasley'nin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

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26 Haziran 1943'te Omaha'da doğan John Beasley, uzun yıllar demir yollarında çalıştıktan sonra 40'lı yaşlarının ortalarında oyuncu oldu ve sinema sektörüne geçti.

John Beasley'in rol aldığı ilk filmi 'Rapid Fire' 1989'da gösterime girdi. Peşinden 'V.I. Warhawski', 'The Mighty Ducks', 'Rudy', 'Untamed Heart' ve 'Little Big League' filmlerinde rol aldı. 1990'da 'Brewster Place' adlı TV dramasında 4 bölüm oynadı.

Aralarında 'Dokunulmazlar', 'Missing Persons', 'EZ Streets', 'Early Edition', 'The Pretender' ve 'Milenyum'un da bulunduğu dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı.

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John Beasley, 2002'de 'Everwood'da canlandırdığı 'Irv Harper' karakteriyle dikkat çekti. Bu dizi 4 sezon yayınlandı. Ayrıca "CSI: Crime Scene Investigation'ın 2", 'Judging Army'nin 3 bölümünde oynadı.

John Beasley, 'The Soul Man' adlı komedi dizisinde de 4 sezon boyunca rol aldı. Beasley, 1997 yapımı 'The Apostle' filminde Robert Duvall ile birlikte sahne aldı.

John Beasley'nin oynadığı diğer filmler arasında; 'Generalin Kızı', 'Crazy in Alabama', 'The Sum of All Fears', "I'll See You in My Dreams", 'The Turkey Bowl', 'Kovboylar', 'Spell' ve 'Firestarter' sayılabilir.

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