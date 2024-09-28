Ünlü oyuncu kaza geçirdi! Apar topar ameliyata alındı

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın eşi Ayla'ya hayat veren başarılı oyuncu Filiz Taçbaş talihsiz bir kaza geçirdi. Bingöl-Kiğı'da yamaçtan inerken düşen Taçbaş'ın ayak bileği iki yerinden kırıldı.

AYAĞINA PLATİN VE ÇİVİ TAKILDI

Mahallenin Muhtarları', 'Koçum Benim', 'Anadolu Kartalları', 'İşler Güçler', 'Çukur' ve 'Arka Sokaklar' gibi birçok dizide rol alan Filiz Taçbaş talihsiz bir kaza yaşadı. Ünlü oyuncu Taçbaş, Bingöl-Kiğı'da yamaçtan inerken düştü. Ayak bileği iki yerinden kırılan oyuncu apar topar ameliyata alındı ve ayağına platin ve çivi takıldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Filiz Taçbaş hastane odasından yaptığı paylaşıma; 'Maceraya olan düşkünlüğüm, iki gün önce Bingöl Kiğı da yamaçtan inerken ayağımın kayması ve bileğimin ters dönmesi nedeniyle ayak bileğimin iki yerinden kırılmasından dolayı platin ve çivi takıldı.' ifadelerini yazdı. Ünlü ismin bu paylaşımına kısa sürede 'geçmiş olsun' mesajları yazdı.