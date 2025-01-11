Ünlü oyuncu Kızılcık Şerbeti'ne veda etti

Show Tv’nin Cuma akşamları seyirciyi ekrana kitleyen dizisi Kızılcık Şerbeti’nden bir ayrılık daha geldi. Kızılcık Şerbeti’nde Görkem karakterine hayat veren güzel oyuncu Özge Özacar yaptığı paylaşımla diziye veda ettiğini açıkladı.

Özge Özacar'dan duygusal paylaşım geldi. Sette çekilen fotoğrafları ve ekibin kendisine vedasını paylaştı.

Özacar, "İlk günden bugüne zaman ne hızlı geçti sanki. Görkem'i canlandırmak, hikayesini anlatmak çok büyük bir mutluluktu benim için. Birlikte çalışmaktan onur duyduğum ustalarım, hocalarım ve de kıymetli oyuncu arkadaşlarım, kamera arkasında inanılmaz emekleri olan yol arkadaşlarım. Sizi çok seviyorum! Ve de siz değerli seyircilerimiz, her şey için teşekkür ederim" şeklinde paylaşım yaptı.