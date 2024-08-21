Ünlü oyuncu Melisa Sözen PKK'lı teröristi canlandırdı. Ortalık karıştı

Sosyal medya Melisa Sözen’in oynadığı son dizideki canlandırdığı rol ile adeta yıkıldı. Dizi ve filmlerin tanınan yüzlerinden olan Melisa Sözen, Fransa’da yayınlanan ünlü polisiye dizisi Le Bureau des Legendes’in üçüncü sezonunda rol aldı.

Sözen, buradaki dizide terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu olan PYD’nin kadınlardan oluşan birliği YPJ’deki bir kadın teröristi canlandırdı. Ünlü oyuncunun dizideki görselleri sosyal medyada yayıldı. Sözen’in silahla olan görsellerinin yayılması ile tepkiler çığ gibi büyüdü.

ORTALIK KARIŞTI

Sözen’in, Le Bureau des Legendes'in 3’üncü sezonunda YPJ’li kadın teröristi canlandırması sonrasında sosyal medyada ortalık karıştı. Sosyal medya kullanıcıları rol gereği de olsa Türk askerinin kanını döken bir terör örgütünün üyesi olarak rol alınmasını, armasının taşınmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.