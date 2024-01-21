Ünlü oyuncu Metin Zakoğlu kaza yaptı

Kaynak: SABAH
Ünlü oyuncu Metin Zakoğlu kaza yaptı
Ünlü tiyatrocu ve oyuncu Metin Zakoğlu, trafik kazası geçirdi. Zakoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ünlü tiyatrocu Metin Zakoğlu, Bodrum turnesinden dönüşte Balıkesir otobanında kaza yaptı.

Zakoğlu kaza sonra yaptığı açıklamada bulundu.

y.png

ARAÇ PERT OLDU

Aracının perte çıktığını ancak sağ salim kurtulduklarını belirten Zakoğlu, "Kontrolü kaybettik, araba bariyerlere çarparak durabildi. Pert hale gelen arabadan sapasağlam çıktık çok şükür..." dedi.

"EMNİYET KEMERİ TAKMAYI İHMAL ETMEYİN" UYARISI

Zakoğlu ayrıca emniyet kemerinin önemine değinerek "Emniyet kemeri hayatımızı kurtardı, lütfen takmayı ihmal etmeyin" açıklamalarında bulundu.

Son Haberler
Bilecik’te yoğun kar yağışı nedeniyle köy yoları kapandı Yerel Haberler
Bilecik’te yoğun kar yağışı nedeniyle köy yoları kapandı
Valizlerinden on binlerce adet sentetik ecza çıktı. Yakalanan 3 kişi serbest bırakıldı Gündem
Valizlerinden on binlerce adet sentetik ecza çıktı. Yakalanan 3 kişi serbest bırakıldı
Annesinin kucağında maça geldi. Fenerbahçe taraftarı tribünleri doldurdu Spor
Annesinin kucağında maça geldi. Fenerbahçe taraftarı tribünleri doldurdu
Son Dakika... Malatya'da deprem! Gündem
Son Dakika... Malatya'da deprem!
Yargı 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman? Magazin
Yargı 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman?
Edirne’de son bir hafta yüzlerce kaçak göçmen yakalandı Gündem
Edirne’de son bir hafta yüzlerce kaçak göçmen yakalandı
Karacabey Ovası sular altında kaldı Gündem
Karacabey Ovası sular altında kaldı