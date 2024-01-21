Ünlü oyuncu Metin Zakoğlu kaza yaptı

Ünlü tiyatrocu Metin Zakoğlu, Bodrum turnesinden dönüşte Balıkesir otobanında kaza yaptı.
Zakoğlu kaza sonra yaptığı açıklamada bulundu.
ARAÇ PERT OLDU
Aracının perte çıktığını ancak sağ salim kurtulduklarını belirten Zakoğlu, "Kontrolü kaybettik, araba bariyerlere çarparak durabildi. Pert hale gelen arabadan sapasağlam çıktık çok şükür..." dedi.
"EMNİYET KEMERİ TAKMAYI İHMAL ETMEYİN" UYARISI
Zakoğlu ayrıca emniyet kemerinin önemine değinerek "Emniyet kemeri hayatımızı kurtardı, lütfen takmayı ihmal etmeyin" açıklamalarında bulundu.