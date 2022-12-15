Nurgül Yeşilçay 'Mektup' ile ekranlara geri dönüyor.

Yapımını Most Yapım'ın üstlendiği ve başrollerini Emre Kıvılcım'la Rabia Soytürk'ün paylaşacağı 'Mektup' dizisi, oyuncu kadrosu için Nurgül Yeşilçay'la da el sıkıştı.

Kanal D'de yayınlanacak ve şimdiden merakları üzerine çeken dizinin yayın tarihi henüz netleştirilmedi.

Yönetmen koltuğunda Deniz Dikilitaş'ın oturacağı 'Mektup' dizisiyle, ara verdiği yılların tozunu silkecek olan Nurgün Yeşilçay projede 'Alanur' ismine hayat verecek. Dizi öncesi kampa giren ünlü oyuncu ekrana muhteşem bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.



