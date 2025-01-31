Ünlü oyuncu ölümden döndü! İçtiği çay yüzünden kalp krizi geçirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu ölümden döndü! İçtiği çay yüzünden kalp krizi geçirdi

Baba acısıyla sarsılan ünlü oyuncu Elvin Levinler yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle acilen ameliyata alındı. Ünlü isim doktorunun matcha uyarısını açıkladı.

21 Ocak'ta babası Şelçuk Levinler'i kaybeden ünlü oyuncu Elvin Levinler, birkaç gün sonra kalp rahatsızlığı yaşadı. Acilen ameliyata alınan ünlü oyuncunun doktoru o içeceği içmemesi konusunda uyarıda bulundu.

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DOKTORDAN HAYATİ UYARI

Doktoru, taburcu olmadan önce Elvin Levinler'i olabilecek en ciddi şekilde bir konuda uyardı. Levinler, doktorunun uyarısına; "Bu kadar ciddi sonuçları olabileceğini düşünmemiştim" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, gün içinde matcha'yı çok fazla içtiği için kalp rahatsızlığı yaşadığını belirtirken şunları söyledi:

"Doktorum 'matcha falan bilmediğiniz şeyleri çok fazla içmeyin dedikten" sonra günde bir bardak matcha'mı içiyorum efendi gibi... Çok haklı matcha içmeyi çok abartmıştım kahve içmeyi bıraktığımdan beri."

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PEKİ MATCHA NEDİR?

Özel olarak yetiştirilen ve işlenen öğütülmüş bir yeşil çay tozu. Geleneksel olarak, klasik Japon çay seremonisinde kullanılıyor.

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