Ünlü oyuncu Özgür Özberk darp edildi! 'Bu ülkede şansa yaşıyoruz'

Oyuncu Özgür Özberk, yaya şeridine hızla girdiği için uyardığı şoför tarafından darp edildi.

Ünlü oyuncu Özgür Özberk darp edildi! 'Bu ülkede şansa yaşıyoruz'

Paramparça, Çemberim Gül Oya, Esaretim Sensin, Yaralı Kuşlar, Erkenci Kuş ve Yasak Elma gibi dizilerde rol alan Özgür Özberk, yaya şeridine hızlı girdiği için uyardığı şoför tarafından darbedildiğini ileri sürdü.

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"GÖZÜNÜZÜ DÖRT AÇIN, GEREKSİZ TARTIŞMAYA GİRMEYİN"

Sedyede boyunluk takılı bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak yaşadıklarını anlatan oyuncu, duruma isyan ederek "Yaya şeridine hızla giren araca kardeşim dikkat etsene dediğim için darbedildim. Yerde kafama tekme yedim ve kaldırıma kafamı çarptım. Yeminle bu ülkede şansa yaşıyoruz. Problem Suriyeli, Afgan problemi değil. Vicdan problemi... İyiyim ama bıktım bu ülkedeki gündelik saçmalıklardan. Siz siz olun gözünüzü dört açın ve gereksiz tartışmalara girmeyin. Seviyorum hepinizi" dedi.

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Sağlık durumu iyi olan oyuncuya sevenlerinden geçmiş olsun yorumları geldi.

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