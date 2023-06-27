Oyuncu Özgür Özberk'e maganda şiddeti kamerada

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy Erenköy Mahallesi Ethem Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan oyuncu Özberk süratli bir şekilde ilerleyen sürücüyü uyardığı gerekçesiyle darbedildi.

Araçtan inen bir kişi oyuncuya tekme yumruklarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere yığılan oyuncunun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Sürücü olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Hastaneye kaldırılan oyuncu darp raporu alarak sürücüden şikayetçi oldu.

Sosyal medya hesabından olayla ilgili paylaşım yapan Özgür Özberk, “Yaya geçidine hızla giren araca"kardeşim dikkat etsene" dediğim için darp edildim. Yerde kafama tekme yedim ve kaldırıma kafamı çarptım. Siz siz olun gözünüzü dört açın ve gereksiz tartışmalara girmeyin. Seviyorum hepinizi" ifadelerini kullandı.