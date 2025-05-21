Ünlü oyuncu Seda Bakan harekete geçti! Hadise ile arası açılmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Seda Bakan harekete geçti! Hadise ile arası açılmıştı

Hadise ile "Esas Oğlan" dizisinde başrol karaktere hayat veren ünlü oyuncu Seda Bakan harekete geçti. Oyuncu savcılığa suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Ünlü şarkıcı Hadise ile arası açılan Seda Bakan, sosyal medya hesabına birtakım kişilerin izinsiz giriş yapması üzerine harekete geçti.

0x0-1730810357706.webp

Bakan, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabına izinsiz şekilde girildiğini açıklamıştı. Bunun üzerine ünlü oyuncu harekete geçerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Oyuncunun avukatı İsmail Filiz, ‘yasadışı giriş ve manipülasyon’ iddiaları için savcılığa başvuracaklarını duyurdu. Filiz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

esas-oglan-dizisi.webp

“Seda Bakan’ın lnstagram hesabına yasadışı olarak girilmiş ve kamuoyu nezdinden olumsuz düşüncelere sebebiyet veren beğeni ve yorumlarda bulunulmuştur. Bu kişi/kişiler hakkında savcılığa suç duyurunda bulunacağız.”

Seda Bakan, “Bir dönem iş yapıp güvendiğim kişiler, hesabım üzerinden oyunlar yapıyor” diye konuşmuştu.

ghh.png

HADİSE İDDİALARINA YANIT VERDİ

Oyuncunun hayranları ise bu kişinin Hadise olduğunu ileri sürmüştü. Seda Bakan iddiaları reddetti:

“Hesabıma giren kişiler birlikte çalıştığım sanatçı arkadaşlarım değil. Sanatçı arkadaşımı hedef göstermeyin” ifadelerini kullandı.

s-672626ef665637638e971cbb3c54824cf74fe6cf.jpg

Son Haberler
CHP ve MHP arasında HSK gerilimi! İki isim birbirine girdi…
CHP ve MHP arasında HSK gerilimi! İki isim birbirine girdi…
Şampiyon Galatasaray'ın en medyatik 11'i açıklandı
Şampiyon Galatasaray'ın en medyatik 11'i açıklandı
Galatasaray'dan Elias Jelert kararı!
Galatasaray'dan Elias Jelert kararı!
Düşük enerjili seradan Avrupa'ya 'sıfır pestisitli' domates!
Düşük enerjili seradan Avrupa'ya 'sıfır pestisitli' domates!
Tuvalette telefon kullanlara kötü haber! Tehlikeli hastalığa neden oluyor
Tuvalette telefon kullanlara kötü haber! Tehlikeli hastalığa neden oluyor