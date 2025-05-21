Ünlü oyuncu Seda Bakan harekete geçti! Hadise ile arası açılmıştı

Ünlü şarkıcı Hadise ile arası açılan Seda Bakan, sosyal medya hesabına birtakım kişilerin izinsiz giriş yapması üzerine harekete geçti.

Bakan, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabına izinsiz şekilde girildiğini açıklamıştı. Bunun üzerine ünlü oyuncu harekete geçerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Oyuncunun avukatı İsmail Filiz, ‘yasadışı giriş ve manipülasyon’ iddiaları için savcılığa başvuracaklarını duyurdu. Filiz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Seda Bakan’ın lnstagram hesabına yasadışı olarak girilmiş ve kamuoyu nezdinden olumsuz düşüncelere sebebiyet veren beğeni ve yorumlarda bulunulmuştur. Bu kişi/kişiler hakkında savcılığa suç duyurunda bulunacağız.”

Seda Bakan, “Bir dönem iş yapıp güvendiğim kişiler, hesabım üzerinden oyunlar yapıyor” diye konuşmuştu.

HADİSE İDDİALARINA YANIT VERDİ

Oyuncunun hayranları ise bu kişinin Hadise olduğunu ileri sürmüştü. Seda Bakan iddiaları reddetti:

“Hesabıma giren kişiler birlikte çalıştığım sanatçı arkadaşlarım değil. Sanatçı arkadaşımı hedef göstermeyin” ifadelerini kullandı.