Ünlü oyuncu Selma Eruzun herkesin bildiği ancak sustuğu bütün sırları açıkladı!

Dijital platformlar, sinemalar ve televizyon ekranlarında keyifle izlediğimiz dizi ve filmlerin arkasındaki tekelleşme ve gizli oyunların, tek bir haberle gündeme geldiğini ve büyük yankı uyandırdığını söyleyen Selma Eruzun, bu menajerlik şirketlerinin işleyişinin sektörde bilinen bir durum olduğunu açıkladı.

Oyuncu Selma Eruzun oyunculuk sektöründeki tekelleşme sorununu şöyle anlattı:

“Oyunculardan yönetmenlere, cast direktörlerinden yapım şirketlerine kadar herkes, işlerin nasıl döndüğünü az çok biliyordu. Peki, ne oldu da bu mesele birden yüksek sesle dile getirilmeye başlandı? Kim kimin tavuğunu iteledi de iş buralara geldi? Asıl sorulması gereken soru bu.

“BAŞROL OYUNCULAR ÜNLÜ İSİMLERDEN SEÇİLİR MENAJER ÜZERİNDEN ANLAŞMA YAPILIR ”

Öncelikle sektördeki mevcut işleyişi kısaca özetleyelim:

Yapım şirketi bir film veya dizi projesi için karar verdiğinde, iyi bir senaryo bulur ve bunu çekecek bir yönetmenle anlaşır. Ardından başrol oyuncuları için bir cast direktörü ile çalışılır.

Cast direktörü ( Ajans), rol için uygun oyuncuları bulup, yapımcıya ve yönetmene sunar. Başrol oyuncuları genellikle ünlü isimlerden seçilir ve bu oyuncuların menajerleri üzerinden anlaşmalar yapılır. Geriye kalan oyuncu kadrosu ise cast direktörü ve yönetmen iş birliğiyle belirlenir. Çoğu zaman bu oyuncular, tanınmış fakat ünlü olmayan ya da yeni oyunculardır. Yardımcı oyuncular ise oyuncu ajanslarından talep edilir.

“GÜÇLÜ MENAJER BİR OYUNCUYU YILDIZ YAPAR”

Tekelleşme ve Menajerlik Oyunculuk sektöründe tekel, belirli bir menajerlik şirketinin piyasayı kontrol etmesi anlamına gelir. Menajer, oyuncunun kariyerini yönlendiren en önemli kişidir. Güçlü bir menajer, bir oyuncuyu yıldız yapma potansiyeline sahiptir. Ancak, sektörde bir menajerin hakimiyeti, oyuncular arasında adaletsizlik yaratabilir. Bahsi geçen menajerlik firması, Türkiye'deki ünlü oyuncuların çoğunun temsilcisidir. Eğer bir yapımcı, bu menajerin bir oyuncusunu başrol olarak seçmek isterse, karşısına uzun bir sözleşme metni çıkabilir.

TÜM OYUNCULAR AYNI MENAJERE ÇALIŞIYOR

Bu, yapımcıların tercih ettikleri oyuncuyu kaybetmelerine, hatta seçtikleri oyuncuların hiç şans bulamamalarına neden olabilir. Çünkü neredeyse tüm ünlü oyuncular aynı menajerle çalışmakta ve aynı şartlar altında anlaşmaktadır.

ÖNCELLİK HER ZAMAN KENDİ OYUNCULARINDA

Cast Direktörlerinin Çift Rolü Türkiye’deki işleyişin karmaşıklaşmasının bir diğer nedeni de cast direktörlerinin çift rol oynamasıdır. Etik olarak bir cast direktörü sadece oyuncu seçiminden sorumlu olmalıdır, ancak Türkiye'deki çoğu cast direktörünün kendi menajerlik ajansları vardır. Bu durumda, cast direktörleri, yönetmen ve yapımcılarla birlikte çalışırken, önceliği kendi temsil ettikleri oyunculara verir. Bu da, sektörde adaletsiz bir rekabet ortamı yaratır ve yetenekli oyuncuların önünün kapanmasına yol açar. Çoğu zaman, kendi oyuncusu daha kötü bir performans sergilese de, bu oyuncu ön plana çıkarılır ve diğerlerinin şansı hiçe sayılır.

“KİMSE DİLE GETİRMEYE CESATER EDEMİYOR”

Sektörde tüm bunlar bilinir, kapalı kapılar ardında konuşulur ama kimse yüksek sesle söylemeye cesaret edemez. Çünkü ya işinden olur ya da önü kapatılır. İşi daha masa başında kaybeder. Hiçbir cast direktörü bunu dillendiren oyuncu ile çalışmak istemez. Kendi aralarında hemen haber yayılır ve oyuncu black list olur. İşi abartıp "sana piyasada iş yaptırmam" diye tehdit eden menajer ve cast direktörleri bulunur.

Bu tekel ve çifte standartlar sektörde adaletsizliklere, çeşitliliğin azalmasına, oyuncuların karşılaştığı zorlukların artmasına sebep olur. Nice yetenekli ve eğitimli oyuncu bu işleyiş yüzünden sektörden silinip gitmiştir. Tüm bunların üstesinden gelmek için sektördeki işleyişin değişmesi, şeffaflığın ve adaletin getirilmesi gerekmektedir.

“GAZETECİ TARAFINDAN GÜNDEM OLMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ”

Bunların yanı sıra; sektörde yıllardır bilinen bu sorunların, bu işlerle uzaktan yakından ilgisi olmayan, alakasız bir gazeteci tarafından gündeme getirilmesi oldukça düşündürücü...

Yazı o kadar profesyonelce yazılmış ki hem magazinel hem de ticari istismar boyutu katılmış. Yani bunu yazan bir şeye hizmet etmek istemiş. Hem işin içine ünlülerin Mama'sı diyerek, eşcinsel sevgililer, iş adamlarında koparılan paralardan bahsedilerek magazinel bir haber gibi halkın gündemine sunmuş hem de haksız rekabetten bahsedip işi savcılığa kadar taşımış.

YAZILANLARIN DOĞRULUK PAYI VAR

Elbette yazılanların doğruluk payı var. Bizler bu sektörden para kazanmaya çalışanlar olarak bu sorunları haber yapılmadan önce de biliyorduk. Sektördeki herkesin bildiği ve konuştuğu konular bunlar. Hiç kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Bana kalırsa tüm bu olanlar sektördeki ağır taşları yerinden oynatacak. Günün sonunda menajerlik firmalarına kota getirilebilir. Mesela 10 erkek 10 kadın oyuncuyu bünyenizde tutabilirsiniz denebilir. Cast direktörleri menajerlik yapamaz denebilir. Kötü mü olur? Çok da güzel olur.

“HEDEF ŞAŞIRTMAK İÇİN YAPILAN AYAK OYUNLARI”

Ayrıca son olarak bu konunun öyle lanse edildiği gibi kadın-erkek eşitsizliği ile uzaktan yakından ilgisi de yok. Bunlar hep hedef şaşırtmak için yapılan ayak oyunları. Kamuoyunda kendilerini aklama çabasından başka bir şey değil.

Ama kafamda hep aynı soru; ne oldu da bu iş bir anda gündeme geldi? Bu işin arkasındaki gerçek sebep ne? Kimler bu ranttan nemalanamadı da ayyuka çıkardı?

Bunları da zaman içinde öğreneceğiz...

Ne Haliniz Varsa Gülün...

Sevgiler...