Ünlü oyuncu sette katil olmuştu! Film seyirciyle buluşuyor

Ünlü oyuncu sette katil olmuştu! Film seyirciyle buluşuyor

Dünyaca ünlü ABD'li aktör Alec Baldwin, ‘Rust’ adlı filmin çekimleri sırasında kazara görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açmıştı. Rust filmi hakkında yeni gelişme yaşandı.

ABD’nin New Mexico eyaletinden çekilen 'Rust' adlı filmin setinde, Ekim 2021’de bir sahnenin provası yapılırken 66 yaşındaki Hollywood yıldızı Alec Baldwin; 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i kazara vurarak ölümüne neden olmuştu.

Geçtiğimiz aylarda hakkında dava açılan Baldwin için karar çıkmıştı. İstemeden katil olan ve genç ve başarılı görüntü yönetmeninin ölümüne sebep olan Alec Baldwin dava süreci boyunca silahın tetiğini kendisinin çekmediğini ve içinde gerçek mermiler olduğunu bilmediğini söyleyerek kendini savunmuştu.

FİLM SEYİRCİYLE BULUŞUYOR

Rust filminin çekimleri Mayıs 2023'te tamamlandı. Hürriyet'te yer alan bilgilere göre; Polonya'nın Toruń kentinde düzenlenecek olan Camerimage Uluslararası Sinematografi Sanatı Film Festivali'nde seyirciyle buluşacağı ortaya çıktı.

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