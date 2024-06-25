Ünlü oyuncu Shannen Doherty'in başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi

Zorluklarla dolusüreçte, gençlik yıllarında "Beverly Hills 90210" dizisiyle ünlenen Shannen Doherty, önce meme kanserine yakalandı, ardından hastalığı tüm vücuduna yayıldı.

Üçüncü kocası Kurt Iswarienko'dan boşandı ve iddialara göre, hayatta kalabilmek için tüm birikimini harcadı.

53 yaşındaki Doherty'nin mücadele azmi devam ediyor ve tedavi masraflarını karşılayabilmek için boşandığı kocasından maddi destek talep ediyor.

SAĞLIK SORUNU NEDENİYLE ÇALIŞAMAZ OLDU

Bir derginin ileri sürdüğüne göre, Doherty eski kocasından aylık 15 bin 343 dolar nafaka talep ediyor ve boşanma sırasındaki hukuki masrafların geri ödenmesini bekliyor.

Hastalığı nedeniyle çalışamaz hale gelen ve maddi kaynakları tükenmek üzere olan Doherty, bu durumdan dolayı yasal yollara başvurdu.

BOŞANDIĞI KOCASINDAN NAFAKA TALEP ETTİ

Doherty'nin iddiasına göre, son dönemdeki gelirinin büyük bölümü "Charmed" adlı yapımdan geliyor. Ancak 30 Haziran 2024'ten sonra bu yapımın herhangi bir platformda yayınlanmayacağı ve bu durumun Doherty'nin gelir kaynağını kesmesi anlamına geldiği belirtiliyor.

Oyuncu, maddi gelirinin dramatik bir şekilde düştüğünü ifade ediyor ve tedavisinin devam edebilmesi için boşandığı kocasından nafaka talep ediyor.

2015 YILINDAN BU YANA MÜCADELE EDİYOR

2015 yılından bu yana kanserle mücadele eden Doherty, önce meme kanserine yakalandı, daha sonra hastalığı vücuduna ve son olarak beynine yayıldı.

Bu süreçte sadece hastalığıyla değil, aynı zamanda üçüncü evliliğinin sona ermesiyle de mücadele etti.

Geçtiğimiz yıl, beyin ameliyatına gireceği sırada kocasının ihanetini öğrendi ve bu durumu podcast yayınında anlattı.

ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ DE HÜSRANLA BİTTİ

Doherty, bugüne kadar üç kez evlenip boşandı. İlk evliliği Rick Solomon ile oldu ve bir yıl sürdü.

İkinci evliliği Ashley Hamilton ile yine bir yıl sürdü. 2011 yılında Kurt Iswarienko ile evlendi ve bu evlilik, ihanetle son buldu.

Doherty, kanserin evliliğine zarar verdiğini kabul ediyor ve bu üçüncü boşanmada da sorumluluğun bir kısmını üstleniyor.