Ünlü oyuncu Tolga Güleç evlilik yolunda ilk adımı attı! Sevgilisi bakın kim çıktı

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' ve 'Poyraz Karayel' gibi projelerde yer alan Tolga Güleç, bu kez özel hayatıyla gündeme düştü. Yakışıklı oyuncu evlilik yolunda ilk adımı attı.

Güleç, uzun bir süredir aşk yaşadığı sunucu Öykü Cengiz ile Bodrum'da aile arasında nişanlandı. Ünlü oyuncu mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

FOTOĞRAF KARELERİNE BEĞENİ YAĞDI

Çiftin nişan fotoğraflarına sanat dünyasından yakın arkadaşları ve sevenlerinden kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

TOLGA GÜLEÇ KİMDİR?

Ünlü oyuncu Tolga Güleç 1981 yılında İskenderun'da dünyaya geldi. Güleç ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, önce Çukurova Üniversitesi'nde işletme eğitimine başladı.

Bölümünü yarıda bırakan Tolga Güleç, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.

Tolga Güleç, Hatırla Sevgili, Gece Gündüz, Kırık Kanatlar, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Son Çıkış gibi dizilerde rol aldı. Poyraz Karayel dizisinde Neşet karakterini canlandırdı. "Zor Yılların Kayıp Çocukları" adlı Film/Belgeselde başrol oynamaya hazırlanan Güleç, bu filmde apolitik bir genci canlandırdı. 2014 yılında "Hayat Ağacı" dizisinde başrol Kenanı canlandırdı.