Kenan İmirzalıoğlu: Açken ben ben değilim...

Her hafta Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını başarıyla sunan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Levent’te kuaföründen çıkarken görüntülendi.

Spor giyim tarzıyla dikkat çeken oyuncu hızla bindiği aracının camından habercilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecileri kırmayarak sordukları soruları cevaplayan yakışıklı oyuncu "Çok açım, beni bırakın gideyim. Benim aç halimi biliyorsunuz. Şekerim düşünce çok sinirleniyorum ." diyerek yemek yemek için aracıyla hızla uzaklaştı