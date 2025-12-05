Ünlü oyuncu Yunus Günçe, eşiyle birlikte çok ciddi bir kaza atlattıklarını, evlerinde yangın çıktığını sosyal medya hesabından anlattı. Günçe’nin paylaşımı endişelendirdi.

BÜYÜK BİR KAZA ATLATTILAR

Yunus Günçe ile eşi Işık Selin Kuyumcu ile birlikte evlerinde çıkan yangın nedeniyle çok büyük bir tehlike atlattı.

"ANINDA MÜDAHALE ETTİK"

Yunus Günçe, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Bugün bambaşka işlerimiz vardı ama sabahtan beri evde temizlik yapıyoruz. Çünkü akşam evimizde yangın çıktı. Neyse ki anında müdahale ettik. Milas Jandarma Komutanlığı ve Milas İtfaiyesi de çok hızlı ve ilgiliydi. Onlara ayrıca teşekkür ederiz.

‘UMARIM BİR DAHA YAŞAMAYIZ’

Komşularımız da en az bizim kadar uğraştı. Çok ciddi bir şey atlattık. Köpeklerimiz ve biz iyiyiz. Yangının ne kadar korkutucu bir şey olduğunu gördük, yaşadık. Umarız bir daha yaşamayız, kimse yaşamaz."

YUNUS GÜNÇE KİMDİR?

Yunus Günçe (d. 1976, Almanya), Türk sinema-dizi oyuncusu, sunucu, DJ ve komedyen. Aslen Trabzonlu.

Number One TV'da başlamış olduğu DJ'lik kariyerine Radio Hot'ta devam etti. TRT 1 de Uçurtma adlı çocuk programı sunuculuğu yaptı. Hot TV'de başladığı Dejavu adlı TV programı, Best TV'de devam etti. TRT 1'de yayınlanan Koçum Benim adlı okul dizisinde Gökhan (Çekirge) karakterini canlandırdı.

Çeşitli markaların televizyon ve basılı çalışmalarında oyunculuk yaptı ayrıca pek çok markanın reklam filmlerinde seslendirme yaptı. Mustafa Altıoklar'ın yönetmenliğini üstlendiği O Şimdi Asker, Oğuzhan Tercan'ın yönettiği Hırsız Var adlı sinema filminlerde yer aldı.

Yunus Günçe, kariyeri boyunca pek çok televizyon programı yaptı.2011 itibarıyla Cnn Türk'te Beni İkna Et adlı üniversiteler arası münazara yarışmasının sunuculuğu ve moderatörlüğünü yaptı. Ayrıca Trt Spor kanalında Sporaktif programını sundu.

Yunus Günçe, ayrıca Survivor 2016 ünlüler takımında yer aldı ve Survivor'da yedinci oldu.

Stand-up olarak kariyerine Hiç Komik Diil ile başlayan Yunus Günçe şu anda İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde Kafamda Böcekler Var adlı tek kişilik gösterisiyle izleyenleri ile buluşuyor.

IŞIK SELİN GÜNÇE KİMDİR?

Işık Selin Kuyumcu, 01 Ocak 1979'da dünyaya geldi. 2006-2007 yıllarında Ekol Drama'da kamera önü oyunculuğu, diksiyon-dublaj ve doğaçlama eğitimleri aldı.

2008 yılında Çağrı Özgür Hün'den şan dersleri aldı. 2008-2009 yıllarında Akademi Kenter'de Yıldız Kenter, Mehmet Birkiye, Selen Birkiye, Sündüz Haşar, Engin Hepileri, Yeşim Koçak ve Yıldıray Şahinler'den dramaturji, tiyatro tarihi, sahne ve diksiyon dersleri aldı.