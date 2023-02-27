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Bahçeli’ye ünlü oyuncudan seyircisiz maç cevabı

Oyuncu Yıldıray Şahinler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seyircisiz maç çıkışını sosyal medya hesabından tiye aldı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 11:01
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Ünlü oyuncudan Bahçeli’ye seyircisiz maç cevabı

Bahçeli’ye ünlü oyuncudan seyircisiz maç cevabı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Beşiktaş’tan istifa etmesi ve müsabakaların seyircisiz oynanması teklifi Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü.

Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına tepki yağarken, oyuncu Yıldıray Şahinler ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli’nin teklifini tiye aldı.

Şahinler;

"Sinemaları seyircisiz oynatalım.
Otobüsler yolcusuz gitsin gelsin.
Hastaneler hastasız çalışsın.
Meydanlara toplu konut yapılsın.
Toplu konutlara topluca girilmesin.
Aralarında konuşanlar tahtaya yazılsın." ifadelerini kullandı.

Yıldıray Şahinler, ikinci paylaşımında ise Beşiktaş’ı da etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Tribün deniz gibidir.
Bir rüzgar çıkmışsa denizde dalga çıkar.
Denizi kimse gütmüyor.
Denize kızamazsın."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçı öncesi her iki takımın taraftarları, 'Hükümet istifa' sloganları atmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli, tribünlerden yükselen 'Hükümet istifa' seslerini hedef aldı, müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması gerektiğini söylemişti.

ÜYELİKTEN AYRILMA KARARI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Beşiktaş JK üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

İsmail Özdemir’in açıklaması şu şekilde:

"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 44 bini aşkın vatandaşımızın
şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler,
şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur.
Bugün oynanan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da
deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve
Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır.
Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır.
İlgi ve bilgilerinize sunarım. Saygılarımla."

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