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  • Pınar Deniz: Türkçe'yi İlkokuldan sonra öğrendim. Ünlü oyuncudan hayranlarını şaşırtan itiraf

Pınar Deniz: Türkçe'yi İlkokuldan sonra öğrendim. Ünlü oyuncudan hayranlarını şaşırtan itiraf

Çocukluk yıllarını anlatan Pınar Deniz, samimi bir itirafta bulundu. Ünlü oyuncu, "Arap kökenli bir aileden geliyorum. İlkokula kadar Türkçe bilmiyor, Arapça konuşuyordum" dedi

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 08:38
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Ünlü oyuncudan hayranlarını şaşırtan itiraf. Pınar Deniz: Türkçe'yi İlkokuldan sonra öğrendim.

Pınar Deniz: Türkçe'yi İlkokuldan sonra öğrendim. Ünlü oyuncudan hayranlarını şaşırtan itiraf
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Arap kökenli bir aileden gelen ünlü oyuncu pınar deniz çocukluk yıllarına ait anılarını anlattı. Pınar Deniz'in anlattığı anıları duyan hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"TÜRKÇEYİ İLKOKULDAN SONRA ÖĞRENDİM"

Arap kökenli bir aileden gelen oyuncu, çocukluk yıllarıyla alakalı konuştu. İlkokula kadar Türkçe bilmediğini ve Arapça konuştuğunu ifade eden ünlü oyuncu, "Anneme 'Mama’ diyordum. ‘Anne’ diye seslenemiyordum. Arkadaşlarımın arasında ötekileştirilmemek için sokaktan anneme seslenmek yerine 5’inci kattaki evimize çıkardım." dedi.

 

 

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