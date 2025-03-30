Ünlü oyuncudan Mahir Polat isyanı! Durun artık!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncudan Mahir Polat isyanı! Durun artık!

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncu Müjde Uzman sosyal medya hesabından Mahir Polat'ın rahatsızlıkları üzerine tutuklu olmasına isyan etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'na yapılan operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat cezaevinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Mahir Polat, Silivri Cezaevi'nde yükselen tansiyonunun düşmemesi üzerine Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye jandarma ve polis ekipleri nezaretinde getirilen Polat’a ilk müdahalede bulunuldu. Öte yandan edinilen bilgilere göre, Polat’ın tansiyonunun yükseldiği ve müşahede altında olduğu öğrenildi.

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"KÖTÜ NİYET ARARIM"

Polat'ın serbest kalması gerektiğini düşünen sosyal medya kullanıcıları sosyal medyada pek çok paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu Müjde Uzman da bu konuya sessiz kalmayarak sosyal medyada şu sözlerle sitem etti:

"Bakın Mahir Polat’a bir şey olursa (Allah korusun) korkunç bir haksızlık, adaletsizlik, insanlık dışı bir durum olacağı gerçeğinin yanında, ülke hazine değerinde, paha biçilemez, yeri doldurulamaz birini kendi elleriyle yok etmiş olur. Sebepleri, amaçları sorgularım, kötü niyet ararım, bulmam da hiç zor olmaz. Yapmayın etmeyin durun artık!"

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