Ünlü oyuncudan nostaljik paylaşım. "İşte gerçek 90’larda ben ve kardeşim"

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Müge Boz, kardeşi Merve Boz ile 90'lı yıllarda çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü oyuncudan nostaljik paylaşım. "İşte gerçek 90’larda ben ve kardeşim"

Yeni çıkan telefon uygulaması ünlüler arasında hızla yayıldı. 90'lı yıllara ışınlan ünlü isimler renkli karelerini sevenleriyle paylaştı.

Müge Boz 90'lı yıllar modasına uygulamayla değil de yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaşarak katıldı.Kardeşi Merve Boz ile bir defile öncesi poz veren oyuncu paylaşımın altına şu notu düştü:

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"NE DUALAR ETTİĞİMİ HATIRLIYORUM"

"90'lar demişken, işte gerçek 90’larda ben ve kardeşim Merve Boz... Defilede çocuk mankenliği yaparken… Benim ayağımdaki botların altı o kadar kayıyordu ki, düşmemek için ne kadar dikkatli yürüdüğümü, ve dualar ettiğimi hatırlıyorum."

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