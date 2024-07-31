Ünlü oyuncudan olay tekne pozları. Mavi elbisesiyle sere serpe uzandı

Düzenleme: Baybars Fatih Ergün
Ünlü oyuncudan olay tekne pozları. Mavi elbisesiyle sere serpe uzandı

Oyunculuk kariyerinin yanında son zamanlarda iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündem olan oyuncu Hande Erçel'den olay tekne pozları geldi.

Oyunculuğa 2014'te başlayan, bir yıl sonra 'Güneşin Kızları'nda hayat verdiği 'Selin Yılmaz' karakteriyle yıldızı parlayan Hande Erçel, sosyal medya pozlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Oyunculuk kariyerinin yanında son zamanlarda iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündem olan oyuncu Hande Erçel, sevgilisiyle tatil rotaları oluşturmaya devam ediyor. Ünlü çift, şimdi de Mikonos'ta.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'ndeki eğitimini tamamlamak için tekrar kayıt yaptıran ünlü isim, şimdilerde sevgilisi Hakan Sabancı ile tatilin tadını çıkarıyor.

TURNUVADAN PAYLAŞIM YAPMIŞLARDI

Uzun süredir birlikte olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, en son İngiltere'de görüntülenmişti.

Ünlü çift, Wimbledon Tenis Turnuvası'na gitti.

Son olarak Burak Deniz ile birlikte kamera karşısına geçtiği 'Bambaşka Biri' projesiyle ekranlarda yer alan güzel oyuncu Hande Erçel, boş vakitlerini Hakan Sabancı ile gezerek değerlendiriyor.

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HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel, 2014 yılında oyunculuk kariyerine başlamış ve bir yıl sonra "Güneşin Kızları" dizisinde canlandırdığı "Selin Yılmaz" karakteriyle büyük bir çıkış yapmıştı.

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla da sıkça gündeme gelen Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitimine devam etmekte.

Son zamanlarda iş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle de dikkat çeken ünlü oyuncu, sevgilisiyle birlikte tatil yapmaktan keyif alıyor.

Ayrıca, Burak Deniz ile birlikte rol aldığı "Bambaşka Biri" projesiyle ekranlarda yer almakta.

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