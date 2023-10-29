Ünlü oyuncuların aşk gecesi! İstiklal Caddesi'nde dudak dudağa görüntülendiler

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Bülent Emrah Parlak, eşi Aziz Caner İnan ile boşanma aşamasında olan Elit Andaç Çam ile Beyoğlu sokaklarında sarmaş dolaş görüntülendi.

Asmalımescit'teki bir mekânda eğlenen Bülent Emrah Parlak ile Elit Andaç Çam, daha sonra İstiklâl Caddesi'nde yürürken romantik anlar yaşadı.

Sabahın ilk ışıklarına kadar, İstiklal Caddesi'nin her köşesinde öpüşen âşıklar, hava aydınlanırken evlerinin yolunu tuttu.

Bülent Emrah Parlak ile Elit Andaç Çam, 'Leyla ile Mecnun Değil' adlı tiyatro oyununuda rol alıyor. Çam ile Aziz Caner İnan'ın ağustostan bu yana evlerini ayırdıkları, boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.



