Ünlü oyuncunun acı gününde düştüğü derde bak. Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncunun acı gününde düştüğü derde bak. Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim

TRT sanatçısı Turhan Öge'nin, usta oyuncu Cihat Tamer'in oğlunun cenaze töreninde sergilediği davranış eleştirilere yol açtı. Öge, tören sırasında tiyatro sanatçısı Zihni Göktay ile selfie çekmeye çalışarak dikkatleri üzerine çekti. Bu durum, cenaze törenine katılanlar arasında tepkiye neden oldu.

Usta oyuncu Cihat Tamer'in oğlu Atilla Tamer'in cenaze töreninde yaşanan bir olay, dikkatleri üzerine çekti. TRT sanatçısı Turhan Öge, tören sırasında tiyatrocu Zihni Göktay ile fotoğraf çekme girişiminde bulundu, bu davranışı tepki topladı.

CİHAT TAMER'İN ACI KAYBI

Türk tiyatro ve sinemasının saygın isimlerinden Cihat Tamer, kanser tedavisi gören 57 yaşındaki oğlu Atilla Tamer'i kaybetti. Büyük bir acı yaşayan Tamer, yaptığı açıklamada, "Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik. Cenazesi, yarın Ataköy Ömer Doruk Camii'nde ikindi namazının ardından Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

CENAZE TÖRENİNDE TEPKİ ÇEKEN SELFİE

Cihat Tamer'in acısını paylaşmak üzere dostları cenaze töreninde bir araya geldi. Usta tiyatrocu Zihni Göktay ve TRT sanatçısı Turhan Öge de törene katılan isimler arasındaydı. Tören boyunca duygusal anlar yaşanırken, Öge'nin Göktay ile selfie çekme çabası tepki topladı. Öge'nin, Cihat Tamer de yanlarındayken gülümseyerek Zihni Göktay ile selfie çektiği anlar, Göktay'ın şaşkın bakışlarıyla kameralara yansıdı.

q.jpg

İlgili Haberler
Bisiklet ve motosiklet parçası ithalatında yeni dönem
Bisiklet ve motosiklet parçası ithalatında yeni dönem
Son Haberler
Yağmur yağdı ama. Barajlardaki doluluk oranı düştü Gündem
Yağmur yağdı ama. Barajlardaki doluluk oranı düştü
Van'da düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı Gündem
Van'da düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı
Aldatıldığını öğrenen kadın, evi ateşe verdi Gündem
Aldatıldığını öğrenen kadın, evi ateşe verdi
Kin Jong-Un’dan orduya yeni talimat Dünya
Kin Jong-Un’dan orduya yeni talimat
Danıştay'dan İmamoğlu kararı. Son noktayı koydu Gündem
Danıştay'dan İmamoğlu kararı. Son noktayı koydu
Futbolcu olma hayali kuran çocuk köpeklerden kaçarken bacağını kırdı Gündem
Futbolcu olma hayali kuran çocuk köpeklerden kaçarken bacağını kırdı
Acun Ilıcalı sürpriz yaptı. Bu sezon şifresiz yayınlanacak Spor
Acun Ilıcalı sürpriz yaptı. Bu sezon şifresiz yayınlanacak