Ünlü oyuncunun acı gününde düştüğü derde bak. Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim

Usta oyuncu Cihat Tamer'in oğlu Atilla Tamer'in cenaze töreninde yaşanan bir olay, dikkatleri üzerine çekti. TRT sanatçısı Turhan Öge, tören sırasında tiyatrocu Zihni Göktay ile fotoğraf çekme girişiminde bulundu, bu davranışı tepki topladı.

CİHAT TAMER'İN ACI KAYBI

Türk tiyatro ve sinemasının saygın isimlerinden Cihat Tamer, kanser tedavisi gören 57 yaşındaki oğlu Atilla Tamer'i kaybetti. Büyük bir acı yaşayan Tamer, yaptığı açıklamada, "Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik. Cenazesi, yarın Ataköy Ömer Doruk Camii'nde ikindi namazının ardından Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

CENAZE TÖRENİNDE TEPKİ ÇEKEN SELFİE

Cihat Tamer'in acısını paylaşmak üzere dostları cenaze töreninde bir araya geldi. Usta tiyatrocu Zihni Göktay ve TRT sanatçısı Turhan Öge de törene katılan isimler arasındaydı. Tören boyunca duygusal anlar yaşanırken, Öge'nin Göktay ile selfie çekme çabası tepki topladı. Öge'nin, Cihat Tamer de yanlarındayken gülümseyerek Zihni Göktay ile selfie çektiği anlar, Göktay'ın şaşkın bakışlarıyla kameralara yansıdı.