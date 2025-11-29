Bir döneme damgasını vuran Mahallenin Muhtarları dizisinde rol alan ünlü oyuncu Esra Akkaya, 2014 yılında evlatlık edindiği oğlu kocaman oldu.

İKİZLERİNİ KAYBETMİŞTİ

Akkaya, 5.5 aylık hamileyken ikizlerini kaybetmişti. Birçok defa tüp bebek denedikten sonra pes eden ünlü oyuncu, 2014 yılında Etiyopya'dan 2.5 aylık bir bebek evlatlık edinmişti. Akkaya oğluna Can Alex adını vermişti. Akkaya oğlu Can Alex ile gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Ünlü oyuncu "Ömür boyu tutmak istediğim el. Rengini sevdiğim evladım bizden daha güzel bir dünya yapmanı umarım..." notunu düşmüştü.

‘CANIM OĞLUM MEZUN OLDU’

Akkaya, geçtiğimiz aylarda mezuniyet gününden bir kare paylaşarak "Canım oğlum mezun oldu… Nice mutlu günleri beraber yaşamak dileğiyle…" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü ismin magazin dünyasından uzakta büyüttüğü oğlu Can Alex kocaman oldu. Anne ve oğlun pozlarına beğeni yağdı.