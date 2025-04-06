Ünlü oyuncunun eşini öldüren virüs 3 can daha aldı: Yetkililer alarma geçti

Kaliforniya'nın sakin dağ kasabası Mammoth Lakes, şimdi ülke gündeminde. Ünlü aktör Gene Hackman’ın eşinin ölümüne yol açan gizemli hantavirüs, bu hafta üç kişinin daha canını aldı. Vakaların ardından bölge yüksek riskli alan ilan edildi.

ÜÇ KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Mono County Halk Sağlığı yetkilileri, bu hafta üç kişinin daha aynı virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı. Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Tom Boo, “Kısa sürede üç ölüm vakası görülmesi son derece endişe verici” ifadelerini kullandı.

KORKUTAN SENARYO

Yetkililer, iki vakanın enfekte fare dışkısı ya da idrarına temasla açıklanabileceğini belirtti. Ancak üçüncü vakada kemirgen teması tespit edilemedi.

Dr. Boo: “Bu genç yetişkinin virüsü nereden kaptığını bilmiyoruz. Bu, bizi en çok korkutan senaryo.” ifadelerini kullandı.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, genellikle geyik farelerinin dışkısı, idrarı veya tükürüğüyle temas edilmesi ya da bu maddelerin kuruyarak havaya karışması sonucu solunmasıyla bulaşan, nadir fakat son derece tehlikeli bir virüs olarak biliniyor.

Enfekte bireylerde genellikle yüksek ateş, şiddetli kas ağrıları, kuru öksürük ve ilerleyen dönemlerde ciddi solunum güçlüğü gibi belirtiler ortaya çıkar. Klinik tablo hızlı şekilde kötüleşebilir ve çoğu zaman yoğun bakım gerektirecek düzeye ulaşır.

Hastalığın ölüm oranı oldukça yüksektir; bildirilen vakaların yaklaşık üçte biri ölümle sonuçlanmaktadır. Her ne kadar nadir görülse de ABD'de her yıl 20 ila 50 arasında vaka tespit ediliyor.

FARE TEMASINA DİKKAT!

Sağlık kurumları, özellikle kırsal bölgelerde yaşayanları kemirgen istilasına karşı uyarıyor. Ev temizliğinde maske kullanımı, fare izlerinin görüldüğü alanlarda vakum yerine nemli temizlik tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

ZARARSIZ GÖRÜNEN TOZ, ÖLÜMCÜL OLABİLİR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), hantavirüs partiküllerinin havaya karışarak kolayca solunabildiğini ve görünmez bir tehlike oluşturduğunu açıkladı.