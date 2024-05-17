Ünlü oyuncunun kızı ölü doğdu. Ağlayarak video paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncunun kızı ölü doğdu. Ağlayarak video paylaştı
Amerikalı ünlü oyuncu ve şarkıcı Alexa Penavega’nın kızı ölü doğdu. Penavega, yaşadıklarını ağlayarak anlattı.

Çılgın Çocuklar filmindeki rolüyle tanınan 35 yaşındaki Alexa Penavega, kızını kaybetmesinin ardından hayranlarına nazik sözleri ve duaları için teşekkür eden bir video yükledi.

1,6 milyonluk izleyici kitlesine konuşan Alexa Penavega konuşmasına "Büyük olasılıkla ağlayacağım" diyerek başladı.

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Eşi Carlos PenaVega'dan üç çocuğu olan PenaVega, dördüncü çocuğunun kaybını şimdiye kadar yaşadıkları en travmatik olay olarak nitelendirdi.

"Böyle bir şey yaşadığımı sanmıyorum ve bir daha asla böyle bir şey yaşamamayı umuyorum" diyen ünlü oyuncu kızını kaybettikten sonra sağlığının çok kötüleştiğini söyledi.

Ailenin büyük kaybına rağmen 3 çocuk annesi anne, içinde çılgın bir huzur hissettiğini vurguladı.

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Penavega, kızının vefatının onu nasıl tamamen değiştirdiğini ayrıntılarıyla anlatmadan önce, “Tanrı bizimle gerçekten acı ve huzur arasındaki bu yerde buluştu” dedi.

Penavega’ya göre bu acı beş kişilik aileyi güçlendirdi.

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Ünlü oyuncu, “Ailemiz hiçbir zaman bu kadar güçlü olmamıştı. İnancımız hiç bu kadar güçlü olmamıştı ve evliliğimiz de hiç bu kadar güçlü olmamıştı” ifadelerini kullandı.

Alexa ve 34 yaşındaki eşi Carlos, 2014 yılında evlendiler. Çiftin 7 (Ocean) ve 4 (Kingston) yaşında iki oğlu ve 3 (Rio) yaşında bir kızı var.

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