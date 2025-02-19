Ünlü oyuncuya 24 yıllık eşi zina davası açtı: Milyonluk boşanma

Düzenleme: Kaynak: Posta Gazetesi
Ünlü oyuncuya 24 yıllık eşi zina davası açtı: Milyonluk boşanma

'Çılgın Bediş' dizisinde hayat verdiği 'Oktay' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Cenk Torun, 'Esaret' dizisinde başrolü paylaştığı Faslı Mahassine Merabet ile ilişki yaşadığı iddia edildi. Torun'un 24 yıllık eşi Nevin Torun ünlü oyuncuya zina gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Şimdilerde 'Esaret' dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Cenk Torun ihanet krizi ile gündeme bomba gibi düştü. Posta'da yer alan habere göre, Cenk Torun'a eşi Nevin Torun zina davası açtı.

Ünlü oyuncunun eşi Nevin Torun, dizideki rol arkadaşı Mahassine Merabet ile ilişki yaşadığını iddia ederek zina davası açtı.

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"AİLESİ YOKMUŞ GİBİ DAVRANDI”

Dava dilekçesinde "Eşim, Mahnassine ile dizi başladığı andan itibaren PR adı altında samimi görüntüler vermiş, bekar bir erkek izlenimi bırakmış, sosyal medyada ailesi yokmuş gibi davranmıştır" dedi.

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PAHALI HEDİYE İDDİASI

Dilekçede Cenk Torun'un Merabet'e 2023'te bilezik, 2024'te altın, parfüm, Merabet'in de Torun'a pahalı kolye ve saat aldığı belirtildi.

Ayrıca aralarında para alışverişi olduğu, hatta Torun'un, Merabet'e ülkesine giderken uçak biletini aldığı da ileri sürüldü.

Nevin Torun, Cenk Torun'un 4 Aralık'ta birlikte oturdukları evi terk ettiğini, kendisine yeni bir ev tuttuğunu, bu evde Mahassine Merabet ile birlikte yaşadığını belirtip maddi-manevi tazminat talebinde bulundu.

i.jpg40 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT!

Dilekçede şu detaylar yer aldı: “Müvekkilim lehine dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık 150 bin TL tedbir nafakası, 17 yaşındaki oğulları Şan Torun için aylık toplam 150 bin TL iştirak nafakası bağlanmasını talep ediyoruz. Ayrıca 20 milyon TL manevi ve 20 milyon TL maddi tazminat bedelinin davalıdan tahsilini talep etmekteyiz.

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