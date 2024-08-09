Ünlü oyuncuya graves hastalığı teşhisi konuldu

Star Wars üçlemesindeki başrolüyle şöhrete kavuşan 32 yaşındaki oyuncu, daha önce endometriozis ve polikistik overlerle mücadele ettiğini dile getirmişti.

Ancak Ridley , Salı günü yayınlanan bir makalede Women's Health'e verdiği demeçte, 2023'te Magpie adlı gerilim filmini çektikten sonra kendini aşırı yorgun ve sinirli hissettiğini söyledi.

Başlangıçta semptomlarını, kilo kaybı ve el titremesi gibi semptomları, rolün yoğunluğuna bağladığını söyledi.

Ünlü oyuncu hastalığı hakkında "'Gerçekten çok stresli bir rol oynadım; sanırım bu yüzden kendimi kötü hissediyorum' diye düşündüm" açıklamasında bulundu. Ancak semptomları doktoruyla tartışması, sonunda kendisine Graves hastalığı teşhisi konulmasına yol açtı.

Avrupa Tiroid Derneği'ne göre, Graves hastalığı hipertiroidizmin en yaygın nedenidir ve kadınları erkeklerden daha fazla etkileme olasılığı vardır.

Bu hastalıktan muzdarip olan diğer ünlüler arasında rapçi Missy Elliott ve eski ABD First Lady'si Barbara Bush da yer alıyor.

Ridley "Hepimiz kadınların teşhis konulmamış veya yetersiz teşhis konulmuş olmasına ilişkin istatistikleri okuyoruz ve bir şekilde 'Gerçekten, aslında kendimi iyi hissetmiyorum' demeye başlıyoruz" dedi.