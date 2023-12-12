Ünlü paşanın binası icradan satılık. İstiklal Caddesi'nin gözde binası

Master Haber'de yer alan bilgilere göre, Beyoğlu Rumeli Han 2017’den sonra ikinci kez icradan satılmak üzere ilan edildi. 6 yıl önce 450 milyon lira olan hanın değeri bu sefer 1 milyar 600 milyon TL olarak belirlendi. KDV dahil edildiğinde fiyat 2 milyar liraya ulaşıyor.

Hanın bir kısmı otel olarak restore edilmek üzere izin alınmış. Hanın dış cephesi taş oymalıdır. Han için ilk açık artırma 16 Şubat 2024’te, ikinci açık artırma ise 23 Şubat 2024’te yapılacak. İcra ilanına göre han 29 dükkan ve 180 suit odalı otel olarak kültür varlığı olarak tanımlanıyor.

Han 2012’de Gevrekli Ailesi’ne satılmıştı. Binada 2014’e kadar 62 kiracı vardı. Rumeli Han 2012’de Gevrekli Ailesi’ne satıldı. 2014’e kadar binada 62 kiracı bulunuyordu. Han Hilton’un üst markalarından biri için restorasyon çalışmalarına girmişti.

Hanın oturum alanı 1391 metrekaredir. Toplam kapalı alanı ise 12 bin 550 metrekaredir. Otel olarak kullanılacak alan ise 11 bin 872 metrekare olarak planlanmıştır.