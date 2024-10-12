Ünlü peynir markası mahkeme kararıyla kapatıldı

ABD merkezli çok tüketilen peynir markası Rizo-Lopez, 2014'ten bu yana devam eden listeria salgınındaki büyük rolü nedeni ile kapatıldı.

Adalet Bakanlığı, fabrikayı kapatma kararlarının ölümcül salgınla doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayarak kamuoyuna bilgilendirdi.

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) ortak soruşturması sonucunda, listeria tespit edilen firmanın kapısına bakanlık kararı ile mühür vuruldu.

Rizo-Lopez, peynirlerinde yoğun şekilde listeria bakterisi bulunmasının ardından geri çağırma sürecine girmiş, Şubat ayında ise geri çağırılan ürün çeşidi 60'ı aşmıştı.

SEMPTOMLAR 2 HAFTA SONRA ORTAYA ÇIKIYOR

CDC, salgının 11 eyalette 26 kişiyi etkilediğini, 23 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve 2 kişinin yaşamını kaybettiğini bildirdi.

Listeria bakterisinin oluşturduğu enfeksiyonlar özellikle hamileler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Kişilerde enfekte gıdaların tüketilmesinden 2 hafta sonrasında ateş, kas ağrısı, bulantı ve ishal yer semptomlar görülmeye başlanıyor. İler vakalarda baş ağrısı, nöbetler ve denge kaybı gibi ciddi sorunlar yaanıyor.