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  • Fazıl Say'dan boşanma açıklaması. Adliyeye el ele geldiler el ele çıktılar

Fazıl Say'dan boşanma açıklaması. Adliyeye el ele geldiler el ele çıktılar

Ünlü piyanist Fazıl Say, üç yıl önce nikâh masasına oturduğu eşi Ece Dağıstan ile boşandıklarını açıkladı. Say, kötü haberi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 16:48
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Ünlü piyanist Fazıl Say ile Ece Dağıstan boşandı

Fazıl Say'dan boşanma açıklaması. Adliyeye el ele geldiler el ele çıktılar
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Ünlü piyanist Fazıl Say ve Ece Dağıstan 2019 yılında İtalya’nın Milano kentinde dünyaevine girmişti. Say, bugün Dağıstan ile boşandıklarını duyurdu. 

Sosyal medya hesabından mahkeme çıkışı el ele çekilen fotoğraflarını paylaşan Say, altına şu notu düştü:

"Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık. 

Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık Ece ile.
Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikayelerimizi , seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman.
Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şefkat dolu 7 yıllık bir sevgililik.
Ben biliyorum.
Dostlarım biliyor.
Zor ve kötü bir dünyada, iki insan ezilebiliyor yüklerin altında, çare bulamıyor tedavi etmeye, “bir ve iki birey arasında” bocalıyor,
Bazen, dertlere yeniliyor, imkan olamıyor bir çıkışa, hem “her şeye”, hem de “hiç bir şeye” yol alan ömürlerimizde.
İki insan da mutlu olsun, Ece mutlu olsun.
Ece hep iyi olsun.
Böyle daha iyi belki.
Yeni bir “büyük” sayfa açılıyor “büyük dönem” başlıyor, şimdi, yalnız hayatımda, iyi bir güzergah çizerek, iyiye yol almak istediğim,
kendi yaşamıma sahip çıkacağım, sağlığıma, müziğe ve her şeye.
Dostlarımla, Hepimiz üzgünüz bugün.
Sevgiyle, saygıyla.
İçtenlikle.
Fazıl
30.11.2022
İstanbul"

AYRI EVLERDE YAŞIYORUZ

Üç yıl önce evlenen Fazıl Say ile Ece Dağıstan, yaptıkları açıklamayla dikkatleri üzerine çekmişti. Evlendikten sonra hiç birlikte yaşamadıklarını söyleyen çiftten Dağıstanlı “Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl’a veya o bana, hâlâ sırt çantamızla gelip gidiyoruz” derken Say ise “Ayrı evlerde yeni aşıklar gibi yaşıyoruz. Herkesin kendi işi, çalışması, hayatının bireyselliği var” diye konuşmuştu. 

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Sedat
30.11.2022 17:05
Saçma el ele gir boşan el ele çık.  
 
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