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Fazıl Say evlenmeden bir sonraki boşanma tarihini verdi. Takvime bakıp açıkladı

Ünlü piyanist Fazıl Say ile Ece Dağıstan, önceki gün Beykoz Adliyesi'nde boşanmıştı. İkinci kez Beykoz Adliyesi'nde boşanan Fazıl Say'dan esprili bir paylaşım geldi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 15:31
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Ünlü piyanist Fazıl Say'dan boşanma sonrası esprili paylaşım! Evlenmeden boşanma tarihi verdi

Fazıl Say evlenmeden bir sonraki boşanma tarihini verdi. Takvime bakıp açıkladı
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Ünlü piyanist Fazıl Say ile Ece Dağıstan, 2019'da İtalya’nın Milano kentinde nikah masasına oturmuştu. Fazıl Say ile Ece Dağıstan, önceki gün Beykoz Adliyesi'nde boşandı. 1997–2004 yılları arasında da Gülyar Balcı ile evlilik yaşayan sanatçı, ikinci kez boşanmasının ardından esprili bir paylaşım yaptı.

"BİR SONRAKİ 2040 BEKLEYELİM GÖRELİM"

Say, "Beykoz'a hayatımda 2 kere gittim. Daha doğrusu Beykoz Adliye'ye gittim. 2004'te Gülyar ile boşandık, 2022'de Ece ile... İkisinde de sevgi dolu, iyilikle boşandık. Yani; 18 yılda bir Beykoz'a gidiyorum. Takvime baktım, bir sonraki 2040. Artık bekleyelim görelim..." dedi.

Dava sonrası eski eşiyle mahkemeden el ele çıkan Fazıl Say, yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık. Ece ile Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık. Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikâyelerimizi, seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman.

Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şefkat dolu 7 yıllık bir sevgililik... Ben biliyorum, dostlarım biliyor... Zor ve kötü bir dünyada, iki insan ezilebiliyor yüklerin altında, çare bulamıyor tedavi etmeye, bir ve iki birey arasında bocalıyor. Bazen, dertlere yeniliyor, imkân olamıyor bir çıkışa, hem her şeye hem de hiç bir şeye yol alan ömürlerimizde.

İki insan da mutlu olsun, Ece mutlu olsun. Ece hep iyi olsun. Böyle daha iyi belki...
Yeni bir büyük sayfa açılıyor büyük dönem başlıyor şimdi; yalnız hayatımda, iyi bir güzergâh çizerek, iyiye yol almak istediğim, kendi yaşamıma sahip çıkacağım, sağlığıma, müziğe ve her şeye. Dostlarımla, hepimiz üzgünüz bugün.
Sevgiyle, saygıyla, içtenlikle...
 

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