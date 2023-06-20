Ünlü pop yıldızı trapez kazası geçirdi

Akrobatik performanslarıyla tanınan ünlü şarkıcı Helene Fishher verdiği konser sırasında trapez gösterisi yaparken yaralandı.

Alman pop yıldızı Helene Fishcher, sahnedeki trapezden sallanırken yüzünü mekanizmaya çarpınca kanlar içinde kaldı.

Ünlü isim, yaşadığı kazanın ardından sahnesine devam etti. 38 yaşındaki Fishcher, kazanın meydana geldiği sırada ironik bir şekilde "Yaralar" adlı şarkısını söylüyordu.

KAZAYA RAĞMEN GÖSTERİYE DEVAM ETTİ

Helene'nin yüzü, burnundaki oluşan derin kesikten dolayı kanla kaplandı. Ancak cesurca, Yaralar adlı şarkısını bitirmeye çalıştı ve sonra konserini kesti. Şarkının sonunda ekibi tarafından sahneden alınan şarkıcı seyircilerin endişelendiğini görünce "Önce bunu temizlemem gerekiyor, sevgililerim. Her şey yolunda" dedi.Ancak konser 15 dakika sonra "tıbbi zorunluluk" nedeniyle iptal edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Alman gazetesi Bild, kazanın meydana geldiği sırada "tuhaf bir sesin" duyulduğunu bildirdi. Başka bir iddiaya göre, bir seyircinin, yüzündeki kanı büyük ekranlarda görünce şokla ağladığı belirtildi. Konser organizatörü Live Nation adına bir sözcü, Fishcher'in tedavi altına alındığını ve yaralanmanın ciddiyeti hakkında henüz bilgi bulunmadığını ifade etti.