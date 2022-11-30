Kanseri tekrarlayan Erkan Özerman'ın sözleri yürek parçaladı: Hayatımın sonunu yaşıyorum

Yıllardır Best Model yarışmasını düzenleyen ünlü prodüktör Erkan Özerman, bir kez daha pankreas kanserine yakalandı. Kanseri metastaz yapan Özerman'ın hastalığı karaciğerine de yayıldı. Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Kulübü programına konuk olan usta isim, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"HAYATIMIN SONUNU YAŞIYORUM"

TV100 de yayınlanan Okan Bayülgen'in programında İçinden geçtiği zorlu süreci anlatan 84 yaşındaki Özerman, "Hayatımın sonunu yaşıyorum. Tesadüfen doktorun bir ricasıyla 'MR çekelim' deyince çekelim dedim. MR benim kanser olduğumu söyledi. Kanser metastaz yapmış, karaciğere geçmiş. Yaşımdan ötürü doktorlar ameliyat yapmıyorlar. Çok iyi bir onkolog beni elinden geldiğince götürüyor. Doktorumdan sadece çalışmaya devam etmeyi istedim" şeklinde konuştu.