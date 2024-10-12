Ünlü profesör Köfteci Yusuf skandalının arkasında kimlerin olduğunu açıkladı: Yok etmek istiyorlar

Köfteci Yusuf'un köfte ve dönerlerinde domuz eti belirlenmesinin ardından gündemde yerini korumaya devam ediyor. Tepkilerin ardından destek mesajları geliyor. Vatandaşlar tarafından böyle bir büyük şirketin kendini riske etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtiliyor. Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Köfteci Yusuf’a ilişkin, “Ülkemize yayılan Amerika’nın hamburger satıcıları, yerli/ milli Köfteci Yusuf’la baş edemeyince, bir çamur atarak yok etmek istediler” dedi.

NE OLMUŞTU?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı taklit ve tağşiş ürünleri listesi sonrasında Köfteci Yusuf'un domuz eti kullandığı iddiası gündeme damga vurdu. İddiaların odağında olan Köfteci Yusuf tarafından yapılan açıklamada, ürünlerde domuz eti kullanılmadığı belirtildi. "Ben garip bir kuşum, yanımda çalışan 12 bin kişinin yüzlerine kara leke sürdürmeyeceğim" diyen işletmenin sahibi Yusuf Akkaş, "Bu olayın en kısa zamanda aydınlanması için elimden gelen çabayı göstereceğim. Kötüler iyilerden daha zeki, iyiler sonuçta her zaman kazanır." ifadelerini kullandı.

Köfteci Yusuf, video çekip bağlantıları hakkında konuştu! Domuz eti skandalı sonrası kaçtığı iddia edilmişti

DEMİRTAŞ: MAFYAVARİ GRUPLAR ÇIKABİLİR

Pek çok tepki açıklamaları işletmeye gelse de 42 ilde 278 şubesi bulunan bir işletmenin maliyetlerinde çok küçük bir düşüş sağlamak için böylesine bir sahtekarlığa girişmesinin 'imkansız' olduğu ifade ediliyor. Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Milyonlarca dolar değerine ulaşmış bir işletme salak mı da binde bir oranında domuz eti kullansın? Bu işin altından işletmeyi ucuza satın almaya çalışan mafyavari gruplar çıkabilir mi” demişti.

ERCAN: İNADINA KÖFTECİ YUSUF’TA KÖFTEYE DEVAM

Özgür Demirtaş'ın açıklamaları sonrasında bu seferde deprem uzmanı olan Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan'dan farklı bir yorum geldi. Ercan, X hesabı üzerinden Köfteci Yusuf’a sahip çıktı. Ercan, “Ülkemize yayılan Amerika’nın hamburger satıcıları, yerli/ milli Köfteci Yusuf’la baş edemeyince, bir çamur atarak yok etmek istediler. İnadına Köfteci Yusuf’ta köfteye devam” ifadelerde bulundu.