Köfteci Yusuf, video çekip bağlantıları hakkında konuştu! Domuz eti skandalı sonrası kaçtığı iddia edilmişti

Türkiye'nin konuştuğu 'domuz eti' skandalın da kaçtığı iddia edilen şirket Sahibi Yusuf Akkaş, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Köfteci Yusuf'un YouTube hesabından paylaşılan videoda konuşan Akkaş, şunları söyledi:

"Bu ülkede sadece işinle uğraşıp kendin kalabilmek veya bir şey ima etmemek bile o kadar zorlaşmış ki, selam vermemizde kullanacağımız cümlede bile düşünmek zorunda kalıyoruz.

Günün sonunda aslında bütün duygularımızı anlayabiliriz. Aslında insanların iyi niyetini gözüne baksanız bile anlayabilirsiniz. Yüzüne baksanız anlarsınız. Biz kendi özümüzden ve insani değerlerimizden uzaklaşıyoruz.

İnsanlardan ricam yaşanan bu olaya sonradan yüklenmiş, bir tarafa çekilmiş halinden ayrı olarak sadece vicdanlarıyla ve mantıklarıyla baksınlar.

Bu ülkede kimlere dokunulmaz diye düşündüm. Bu ülkede yabancı firmalarla ortaklığım olsa yabancı firma olsam bana dokunulmazdı. İki siyasi ilişkilerim olsa ve oralarda besleniyor olsam o zaman da dokunamazlardı. Birileri bizi çok güçlü gibi anlatıyor. Benim öyle bir gücüm olsa buradan numune de alınmazdı, böyle sonuçlar da çıkmazdı. Birileri diyor ya hani nerede?

Ben 28 yıldır buradayım. Şu 45 gündür de azıcık vicdan ya bu adam nerededir? Ara fabrikadan birini ben evet fabrikadayım. Her gün fabrikadayım. Her gün işimdeyim. Nasıl nerede olabilirim ki? Yüzümde bir kara mı var, bir yerlere kaçacağım ben? 12.000 kişilik emekçimin emeklerini bırakıp gidebilecek bir insana benziyor muyum?"

NE OLMUŞTU?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim’de taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini kamuoyuna açıkladı. Birçok firmanın ürünlerinde hileli ürün kullandığı tespit edilirken, bu firmaların başından çok ünlü bir köfte firmasının geldiği ancak isminin listeden çıkarıldığı ortaya çıkmıştı. İddialar sonrası gözler Köfteci Yusuf’a çevrilirken, şirketten yapılan açıklamada Bakanlık suçlanmıştı.

İncelemelerin pişmiş köfte eti ve dana eti dönerinden numune alınarak yapıldığını belirten firma, bakanlığın gerekli geri bildirimin kendilerine geç yaptığını aktarmıştı.