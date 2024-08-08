Ünlü rapçi Ceza'nın yeni tarzı olay oldu. Bakın kime benzetildi

Bir dönemin en popüler isimlerinden olan Ceza; “Neyim Var Ki”, “Yerli Plaka”, “Suspus” gibi şarkılarıyla ortalığı birbirine kattı.

Ceza, son görüntüsüyle sevenlerini şaşırttı.

Rap dünyasında Ceza ismiyle bilinen Bilgin Özçalkan tarz değiştirdiği görüldü.

CENNET MAHALLESİ TARZI

Bir derginin ağustos ayı kapağında yer alacak olan Ceza, haberi çektiği video ile açıkladı.

Ünlü rapçinin paylaşımı sosyal medyada yayılınca herkes onu Cennet Mahallesi’ndeki Rüstem karakterine benzetti.

Üzerine desenli gömlek giyen rapçinin kafasında sardığı aynı kumaştan örtü ise dikkat çekti.

Ceza’nın yeni haline binlerce yorum geldi.