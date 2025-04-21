Ünlü rapçi hakkında flaş karar!

İstanbul'da babasını darp ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasından sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen ünlü rapçi Sansar Salvo lakaplı Ekincan Arslan hakkında yürütülen soruşturma sona erdi. Tutuklu bulunan şüpheli rapçi hakkında “Üst soya karşı kasten basit yaralama” suçundan dava açıldı.

"ÇOK PİŞMANIM, TUTUKLANMAK İSTEMİYORUM"

Sansar Salvo, hakimlik ifadesinde şu sözleri kullanmıştı:

"Ben çok kızdım. Tükürdüm babama, çok hızlı olmayacak şekilde tokat attığımı hatırlıyorum. Bunun dışında bir eylemim olmadı. Çok zor şeyler yaşadım cezaevinde, yaklaşık 3 ay içeride yattıktan sonra tahliye oldum. Benim hakkımda akıl sağlığımın yerinde olmadığına dair rapor almaya çalıştıklarını duydum. Hastaneye yatmaya da razıyım. Şu anda dahi kalbim sıkışıyor. Videoları bir anlık öfke ile sosyal medya hesabından ben paylaştım. Babamın bazı şahıslarla ortaklık yaptığını düşünüyorum.

Çok pişmanım. Tutuklanmak istemiyorum, Korkuyorum. Çok korkuyorum. Beni cezaevine göndermeyin. Yaklaşık 10 sene önce babam beni darp ettirmişti. Şikayetçi olmadım. Yakın zamanda da bana bıçak çekti. Tahminimce yaklaşık 1 yıl kadar önce olan bir olaydı. Son kez söylüyorum tutuklanmak istemiyorum. Bir daha kesinlikle böyle bir şey yapmayacağım."