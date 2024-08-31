Ünlü rapçi konseri sırasında fenalaşarak yaşamını yitirdi

ABD’li ünlü rapçi Isaac Freeman, verdiği konser sırasında birden fenalaşarak yere yığıldı. 53 yaşındaki Fatman Scoop sedye ile sahneden kaldırılarak hastaneye yetiştirildi. Freeman, hastanedeki tüm uğraşlara rağmen yaşama tutunamadı.

Fatman Scoop adıyla bilinen ünlenen rapçi Isaac Freeman, konseri esnasında rahatsızlandı. Yere düşen 53 yaşındaki Fatman Scoop'ı görevliler sedye ile sahneden aldılar. alınarak yerel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada tüm çabalara rağmen ünlü sanatçının yaşamını yitirdiği açıklandı. Fatman Scoop’un menajeri Birch Michael, acı haberi doğruladı.

SON ANLARININ GÖRÜNTÜLERİ

Fatman Scoop'ın son anlarının görüntüleri ise sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Görüntülerde Fatman Scoop’un, DJ kabininin arkasında bayıldığı ve ardından platforma tırmanmaya çalıştığı görülüyor.