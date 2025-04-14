Ünlü rapçi Sansar Salvo babasına şiddet uyguladı! O anları paylaşıp ölümle tehdit etti

Sosyal medya hesabında babasına şiddet uyguladığı görüntüleri paylaşan Salvo, büyük tepki çekerken, açıklamalarla da gündemi sarstı.

ÖNCE ŞİDDET UYGULADI SONRA TEHDİT SAVURDU

Sansar Salvo’nun paylaştığı görüntülerde, Salvo'nun babasına fiziksel şiddet uyguladığı ve tehditler savurduğu görüldü. Rapçinin, babasına "Eğer o vesayeti alırsan bunları her gün yaşarsın. Yaşlı başlı adamsın seni öldürürüm" dediği duyuldu.

BENİ UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRAN…

Gün içinde videolar çekip ailesine ve akrabalarına hakaretler eden Salvo, "Ailemin ve akrabalarımın tek derdi, lükslerinden feragat etmeden benim emeklerimle kendi istedikleri yatırımı yapmak. Beni uyuşturucuya alıştıran Selahattin Ergün ve hak yiyen şerefsizlerle ticaret yaptınız. Ailem ve babam namussuzdur. Eski kız arkadaşım Tuğba Demir'in vefatıyla ilgili de çeşitli imalarda bulundular. Günlerdir sinir krizi geçiriyorum" dedi. Babasına vurduğu anları Salvo, "Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın" diyerek, evi dağıttı ve babasından para aldı. Annesine ise sosyal medyada tepki gösteren rapçi, "Hiçbir şekilde ulaşamıyorum, anne cevap ver" diye yazdı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Kullanıcılar, Sansar Salvo'nun bu davranışlarını kınadı.