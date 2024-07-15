Ünlü rapçinin kaseti sızdırıldı

X adlı sosyal medya platformunda saniyeler içerisinde milyonlarca kişiye ulaşan videonun, gerçekten bir "sızıntı videosu" olup olmadığı hakkında kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Bazıları bunun geçen ay Rubi Rose'a yapılan şakaya benzer bir internet şakası olduğunu iddia ediyor.

Ice Spice'ın Ekim 2022'de de sızdırılan bir kaseti olduğu iddiası ortaya atılmış ve o görüntülerde hızlı bir şekilde yayılmıştı.

Fakat o görüntülerin ortada salınmasından kısa bir süre sonra sahte oldukları ortaya çıktı. Ice Spice, Ekim 2022'deki skandal karşısında "Sizler o sahte sızıntılarının benim olmamı istiyorsunuz ama değil" diyerek, görünenin kendisi olduğunu reddetmişti. Fakat bu son olayda şimdiye kadar bir yalanlama gelmemesi kamuoyunda "Bu galiba gerçek" söylentilerinin yayılmasına neden oldu.