Ünlü restoran zinciri iflasın eşiğinde. 11 şubesini teker teker kapattı

Ekonomik kriz şirketleri iflasa sürüklemeye devam ediyor. Alının tüm tedbir ve önlemler iflasları durdurmaya yetmiyor. Bunun son örneği Amerika Birleşik Devletleri'nin Güneydoğu bölgesinde yer alan Florida Eyaletinde yaşandı.

Ünlü restoran zinciri Tijuana Flats ekonomik sorunlar nedeniyle iflasın eşiğine gelip 11 şubesini teker teker kapatmaya başladı.

İflas başvurusunda da bulunan Tijuana Flats'ı kendisi gibi ünlü Flatheads LLC satın aldı. Şirketin İcra Kurulu Başkanı Joe Christina, Flatheads LLC'nin markanın başlangıçtaki çekiciliğini yeniden canlandırmak için yatırım yapma planlarından heyecanla karşıladıklarını ifade etti.

Ayrıca, bu acil finansal adımların uzun vadede şirketin sağlıklı bir şekilde devam etmesine katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

Tijuana Flats yöneticileri, kapatılmayan restorantlarında hizmet vermeye devam edeceğini ve franchise sahiplerine olan desteklerini aksatmayacaklarını ifade ettiler.