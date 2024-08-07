Ünlü sanatçı 101 yaşında vefat etti

Çok yönlü sanatçı Octave Landuyt Çarşamba günü 101 yaşında vefat etti. Landuyt'un eserleri muazzam ve çeşitliydi: Sanatçının 2007'deki kariyerine baktığı Ricorso sergisi yaklaşık bin parçayı içeriyordu ve üç müzeye yayılmıştı. Landuyt, diğer özelliklerinin yanı sıra bir heykeltıraş, ressam, tasarımcı ve kuyumcuydu.

Destelbergen Belediyesi Basın Ofisi, “Octave Landuyt, 2007'den bu yana Destelbergen'in fahri vatandaşı unvanını gururla taşıyor. O sadece belediyemizin bir sakini değildi, aynı zamanda birçokları için ilham verici bir örnekti. Octave Landuyt'un ailesine ve dostlarına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Onun sanatının ve anılarının sakinlerimizin kalplerinde yaşadığını düşünerek teselli bulmalarını umuyoruz” açıklamasında bulundu.