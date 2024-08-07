Ünlü sanatçı 101 yaşında vefat etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü sanatçı 101 yaşında vefat etti

Gentli sanatçı Octave Landuyt vefat etti. Resim, heykel, takı ve seramik gibi sanatın farklı dallarında sayısız eser veren sanatçı 101 yaşındaydı.

Çok yönlü sanatçı Octave Landuyt Çarşamba günü 101 yaşında vefat etti. Landuyt'un eserleri muazzam ve çeşitliydi: Sanatçının 2007'deki kariyerine baktığı Ricorso sergisi yaklaşık bin parçayı içeriyordu ve üç müzeye yayılmıştı. Landuyt, diğer özelliklerinin yanı sıra bir heykeltıraş, ressam, tasarımcı ve kuyumcuydu.

Destelbergen Belediyesi Basın Ofisi, “Octave Landuyt, 2007'den bu yana Destelbergen'in fahri vatandaşı unvanını gururla taşıyor. O sadece belediyemizin bir sakini değildi, aynı zamanda birçokları için ilham verici bir örnekti. Octave Landuyt'un ailesine ve dostlarına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Onun sanatının ve anılarının sakinlerimizin kalplerinde yaşadığını düşünerek teselli bulmalarını umuyoruz” açıklamasında bulundu.

1922 doğumlu Landuyt, İkinci Dünya Savaşı'ndan önce sanatsal faaliyetlerine başladı ancak ilgiyi esas olarak savaş sonrası çalışmalarıyla uyandırdı. Bunda ölüm ve savaş şiddeti büyük rol oynadı. Landuyt, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde tuhaf yaratıklarla fantastik dünyalar yarattı, ancak tehditkar alt tonu aynı kaldı. Dünya çapında prestijli sergilerde sergilendi ve sıklıkla övgüyle karşılandı.

tnzkf2ar3zc2xp6fc7r7d6htry.jpg

https-static-nieuwsblad-be-assets-images-upload-2022-12-27-5947796a-6655-4fa5-a0ef-0aebd2fc149e.jpg

p1060561.jpg

Son Haberler
Banka aracını soymaya çalışan 8 çete üyesi öldürüldü Dünya
Banka aracını soymaya çalışan 8 çete üyesi öldürüldü
9 işçinin hayatını kaybettiği İliç'teki maden yeniden açılıyor. Kanadalı şirket harekete geçti Gündem
9 işçinin hayatını kaybettiği İliç'teki maden yeniden açılıyor. Kanadalı şirket harekete geçti
Maden ocağında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi öldü Gündem
Maden ocağında iş makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi öldü
Ewa Swoboda bir hareketiyle olimpiyatta viral oldu Spor
Ewa Swoboda bir hareketiyle olimpiyatta viral oldu
Mauro Icardi ateşi yaktı. Heyecan yaratan paylaşım Spor
Mauro Icardi ateşi yaktı. Heyecan yaratan paylaşım
Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü Yerel Haberler
Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü
Tapu sahipleri dikkat. Bakanlık 14 gün süre verdi Ekonomi
Tapu sahipleri dikkat. Bakanlık 14 gün süre verdi