Ünlü sanatçı Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu olan, Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti. Haberi Cem Yılmaz sosyal medya hesabından paylaştı.

Uğurlu; Tabutta Rövaşata, Döngel Kârhanesi, Eşref Saati, Behzat Ç. gibi yapımlarda yer almıştı.

AHMET UĞURLU KİMDİR?

Ahmet Uğurlu, Türk tiyatrosu, sinema ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden biridir. 2 Ağustos 1952 tarihinde Konya'da doğan Uğurlu, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi almıştır.

Aldığı tiyatro eğitimi ona sahne sanatlarına olan derin ilgisini ve yeteneğini geliştirme imkanı tanımıştır. Uğurlu’nun hayatı, çeşitli Devlet Tiyatroları'nda sergilediği performanslar ve aldığı rollerle şekillenmiştir.

Tiyatro sahnesindeki varlığını sinema ve televizyona da taşıyan Uğurlu, çok sayıda önemli film ve dizide rol almıştır. Uğurlu’nun sinema kariyerinde Derviş Zaim'in yönettiği "Tabutta Rövaşata" filmi Uğurlu’nun hayatında önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Tabutta Rövaşata filminde hayat verdiği Mahsun karakteri ile hem ulusal hem de uluslararası alanda ödüller kazanmıştır.

"Eşref Saati", "Yol Ayrımı" ve "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" gibi sevilen diziler ise, Uğurlu’nun televizyon dünyasındaki işlerinden bazılarıdır. Bu projelerde aldığı rollerle geniş kitleler tarafından tanınırlık elde etmiş ve takdir toplamıştır. Özellikle Behzat Ç. dizisindeki Aziz karakteri, seyirciler tarafından oldukça fazla sevilmiştir.

Uğurlu’nun özel hayatı hakkında bilinenler çok kısıtlıdır. Şöhret dünyasından uzak durmayı tercih eden Uğurlu, nadiren röportaj vermiş ve özel hayatını kameralardan uzak tutmuştur. Hobileri arasında karakalem resim yapmak, piyano çalmak ve marangozluk bulunurken Türk halk müziğini sevdiği bilinmektedir.

Ahmet Uğurlu'nun 1991 yılında biten bir evliliği olmuş ve bu evlilikten Orhan adında bir oğlu dünyaya gelmiştir. Uğurlu, oğluyla olan ilişkisini ve aile değerlerini ön planda tutar.