Işıl Yücesoy nostaljik fotoğrafları ile gözleri kamaştırdı. ''Tarih gibi kadınım''demişti

Editör: Özlem KIRAL

Işıl Yücesoy, performansının yanında paylaşımlarıyla da oldukça konuşuluyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Cezayir'in annesi Gülendam'a hayat veren oyuncu, gençlik haliyle bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Işıl Yücesoy, zaman zaman takipçilerini geçmişe götürüyor.

Oyuncu Işıl Yücesoy'un paylaştığı gençlik fotoğrafı kısa sürede büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.