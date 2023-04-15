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  • Işıl Yücesoy nostaljik fotoğrafları ile gözleri kamaştırdı. ''Tarih gibi kadınım''demişti

Işıl Yücesoy nostaljik fotoğrafları ile gözleri kamaştırdı. ''Tarih gibi kadınım''demişti

'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinde canlandırdığı Gülendam karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü sanatçı Işıl Yücesoy, nostaljik paylaşımlarına devam ediyor. Sanatçı, sosyal medya hesabından yayınladığı gençlik fotoğrafıyla görenlerin gözlerini kamaştırıyor.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 09:24
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Ünlü sanatçı Işıl Yücesoy nostaljik fotoğrafları ile gözleri kamaştırdı

Işıl Yücesoy nostaljik fotoğrafları ile gözleri kamaştırdı. ''Tarih gibi kadınım''demişti
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Editör: Özlem KIRAL

Işıl Yücesoy, performansının yanında paylaşımlarıyla da oldukça konuşuluyor. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Cezayir'in annesi Gülendam'a hayat veren oyuncu, gençlik haliyle bir kez daha kendisine hayran bıraktı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Işıl Yücesoy, zaman zaman takipçilerini geçmişe götürüyor.

Oyuncu Işıl Yücesoy'un paylaştığı gençlik fotoğrafı kısa sürede büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

 

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