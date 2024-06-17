Ünlü sanatçılardan nostaljik bayram mesajı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü sanatçılardan nostaljik bayram mesajı

Türkiye’nin birbirinden ünlü sanatçılarının yıllar önce verdiği bayram mesajları herkesi duygulandırdı.

Müzik arşivlerinden çıkan bir video sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede viral oldu.

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TRT Müzik tarafından yayınlanan videoda Zeki Müren’den Kayahan’a, Sibel Can’dan Barış Manço’ya kadar pek çok kıymetli sanatçının yıllar öncesinden kalan bayram mesajları herkesi duygulandırdı.

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İşte bazı kullanıcı yorumları:

-Z kuşağı bilmez eski sanatçılar böyleydi.

-İçim doldu nasıl duygulandım. Yaşayanlara sağlık selamet, vefat edenlerin makamı cennet olsun.

-Bu kadar samimi bir bayram kutlaması nasip olur mu bir daha bilmem.

-Nerede o güzel sizin zamanınızdaki bayramlar.

-Kalite/ ağırlık/ saygınlık varmış o yıllarda.

-Ne güzel o zamanlar sanatçılar bayram mesajlarını nasılda içten samimi kutluyor.

- Eski günlere ışınlanmak istiyorum. Ah Ahh nerde o eski bayramlar nerde o eski TRT.

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