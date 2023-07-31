Ünlü sanatçılardan Safa Önal'a veda

Senarist ve yönetmen Safa Önal, 92 yaşında hayata veda etti. Önal, 395 senaryosuyla, 'Senaryosu En Çok Filme Çekilen Senarist' dalında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

Usta sanatçının ölümü sinema dünyasını yasa boğarken onun yazdığı senaryolara hayat veren sanatçılar taziye mesajları yayınladılar.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

Sinemamızın değerli ismi, usta senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza baş sağlığı diliyorum.

Türkan Şoray:

Sevgili Safa Önal'ı kaybettik. Derinden etkilendim, üzüldüm. Safa Bey'in sinemada ve hayatımda özel bir yeri vardır. Kariyerimde de önemli yeri vardır. ('Yüreğimde Yare Var', 'Vesikalı Yarim', 'Dönüş', 'Dila Hanım', 'Bodrum Hakimi', 'Baraj', 'Deprem', 'Mahpus' gibi ve daha bir çok film...) Hayatını sinemaya adadı, ömrü senaryo yazmakla geçti. Çok eser bıraktı Türk sinemasında. Dostluğumuz sevgimiz son günlere kadar sürdü. Sinemada senaryolarıyla, kalbimde sevgisiyle yaşayacak. Mekânı cennet olsun, nurlar içinde yatsın.

Hülya Koçyiğit:

Ömrünü sinemaya adamış; senarist, yönetmen, yazar çok kıymetli dostum Safa Önal'ın vefat haberiyle derin üzüntü içindeyim. Türk sineması için bir hazinesin sen Safa Ağabey... Telefonda heyecanla yeni projelerini anlattığı o sesin kulaklarımda şu an. Yan yana gelip üzerine uzun uzun konuşmalarımız... Sen 395 senaryonla Guinnes Rekorlar Kitabı'nda adınla, sinemamıza bıraktıklarınla yaşamaya devam edeceksin. Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.

Filiz Akın:

'Karlı Dağdaki Ateş' filminde yönetmen olarak da çalıştığım Yeşilçam döneminin en üretken 395 senaryosu filme çekilmiş, senaristi olarak Guinness Rekoru'nu kıran Safa Önal'ı kaybetmişiz… Nur içinde yat Safa Önal. Seni hatırlamak için bana ve sinemaya o kadar çok katkın var ki...

Erol Evgin:

Türk sinemasının 395 senaryo ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş çok değerli senarist, yönetmen ve yazarı Safa Önal'ın kaybından büyük üzüntü duydum. Bir projede birlikte çalışmıştık. Zeradeti, bilgisi ve kültürüyle bir hazineydi. Merhum Safa Önal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve baş sağlığı dilerim.

Yönetmen Eylem Kaftan:

Haydi Abbas, vakit tamam; akşam diyordun. İşte oldu akşam. Kur bakalım çilingir soframızı, dinsin artık bu kalp ağrısı. Şu ağacın gölgesinde olsun, tam kenarında havuzun. Aya haber sal, çıksın bu gece, görünsün şöyle gönlümce. Bas kırbacı sihirli seccadeye. Göster hükmettiğini, mesafeye ve zamana. Katıp tozu dumana, var git öyle ferman etti Cahit. Al getir, ilk sevgiliyi Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum gençliğimi, yeni baştan.

Ah Safa Hocam, seni her gördüğümde bu şiiri tüm doğallığınla okuman gelir aklıma. Yeşilçam'ın en üretken güzel ağabeyi, gerçek bir İstanbul beyefendisiydin. Keşke verdiğin telif mücadelesinin de sonucunu görebilseydin. Gittiğin yerdeki sofrada umarım bütün o büyük şairler bekliyordur seni...

Kerem Alışık:

Ah bu Temmuz ayı...

Yine Temmuz sıcağı gibi çöktü kalbimizin ortasına...

Ah benim Safa ağabeyim..

Baba yarım… Kirvem…

Çocukluğum... Gençliğim...

Kitabım... Sinemam... Ah güzel İstanbul'um.. Menekşe gözlerim... Ah Müjgan hanım... Efkârlıyım ağabeylerim... İnleyen nağmelerim... Tatar Ramazanım... Bodrum hakimim... Dila hanımım... Vesikalı yarim...

Sinemamızın asırlık çınarı... Bize gölge veren çiçek veren... Ömrünü sinemaya veren... Yaşamını hep yazarak geçiren. Yazdıği tüm filmleri ezberden bildiğimiz... Hediyemiz... Sesimiz... Seslenişimiz. Seçtiğimiz...

Bütün ustalarla çalışan...

Kıymetini dilinin altında kaleminin ucunda gizliyen sadece sözün ve yazının açığa vurduğu sinemamızın mavi uçlu tükenmez kalemi Safa ağabeyim...

Kaleminin elinde... Elinin değdiğinde kaldık... Artık ağır yaralı sevinçlerimiz... Yıkıldı son kalemiz...

Sıcak ekmek kokuları bıraktın bağrımızda... Seni kalbimizde tuttuk sarıldık sakladık yarınlarımıza...

Mekânın cennet olsun...